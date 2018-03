Fiscal pide 23 años de prisión para Ginés Jiménez y absolución de 5 agentes

Madrid, 21 mar (EFE).- El fiscal ha pedido 23 años de cárcel -tres menos que al principio del proceso- para el exjefe de la Policía Local de Coslada Ginés Jiménez y ha solicitado la absolución de otros cinco agentes también procesados a raíz de la operación Bloque destapada en 2008 en esa localidad madrileña.

El Ministerio Público ha presentado sus conclusiones definitivas durante la trigésimo tercera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid contra el exjefe de la Policía Local de Coslada Ginés Jiménez, su mujer, su hijo, seis agentes del cuerpo y tres ciudadanos rumanos a raíz de la operación Bloque que llevó a la detención de 26 agentes en 2008.

Según el fiscal, ha quedado suficientemente acreditado durante este juicio que Ginés Jiménez extorsionó a varios empresarios de Coslada, blanqueó el dinero ilícito que obtenía, poseía armas sin tener los documentos en regla y también amenazó de muerte a una hostelera, hechos por los que pide más de 23 años de condena.

La única modificación del fiscal en su escrito de acusación a Ginés Jiménez es la eliminación de uno de los delitos de extorsión, lo que significaría tres años menos de prisión en caso de ser condenado.

El fiscal también ha solicitado hoy la "plena absolución" de los policías Felipe Guerrero Lerma, Fernando Jiménez Martínez, Mario Fonseca Novoa, Antonio José Carvajal Álvarez y Antonio Carrascosa Chacón, afirmando que estos "pueden salir de la sala hoy con la sensación de que el fiscal no solicita ninguna condena para ellos".

En principio, los acusaba de un delito de cohecho por supuestamente tener conocimiento del abuso que proxenetas ejercían sobre varias prostitutas y no sólo no denunciarlo, sino aprovecharlo para tener sexo gratis con ellas, hechos que el fiscal reconoce que no ha quedado acreditado "de ninguna de las formas".

En cuanto al principal acusado, el Ministerio Público apoya su informe en el testimonio de varios hosteleros de Coslada que declararon haber recibido presiones del ex jefe del cuerpo para que le enviaran regalos como licores y lotería o incluso le hicieran pagos periódicos a cambio de "hacer la vista gorda" en sus inspecciones.

En concreto, esta parte ha recordado el testimonio de una de las hosteleras que relató que había sido víctima de tales extorsiones por parte del entonces oficial y que estas culminaron con una amenaza de muerte hacia ella a punta de pistola, diciéndole "o cierras el bar, o te mato", hecho por el que se le imputa un delito de amenazas condicionales.

De los 26 agentes detenidos por la Policía Nacional el 8 de mayo de 2008, sólo siete han ido a juicio y a partir de hoy, sólo dos continúan acusados: Ginés Jiménez y otro agente local, Carlos M. G., para quien el fiscal pedía algo más de dos años de condena y ahora sólo solicita el pago de una multa de 2.160 euros.

Además de los dos agentes, también continúan acusados la mujer de Ginés Carmen Pérez Martínez y su hijo Ginés Jiménez Pérez, para los que el Ministerio Público pide cuatro años de prisión por blanqueo de capitales y Catalin A., que se enfrenta a dos años y seis meses por un delito relativo a la prostitución.