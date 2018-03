Fiscal pide 6 años de cárcel por agresión sexual a una compañera de piso

Salamanca, 21 mar (EFE).- El Ministerio Fiscal ha pedido hoy una pena de seis años de cárcel para un joven camarero por una agresión sexual que supuestamente cometió en junio de 2013 a una universitaria alemana, compañera de piso, en la vivienda que compartían en Salamanca.

Durante el juicio que se ha celebrado hoy en la Audiencia Provincial salmantina, la víctima, una chica alemana que estuvo en Salamanca con una beca Erasmus, ha relatado con profusión de datos la supuesta agresión sexual.

Sin embargo, el acusado ha asegurado en el juicio que no recordaba nada debido a que aquella noche llevaba "una borrachera indecente".

La madrugada del 8 de junio de 2013 llegó la chica a su casa, según su relato, en la céntrica calle Rúa Mayor, y se fue directa a dormir pero cuando estaba en la cama se metió con ella el acusado, J.G.C., quien intentó tener relaciones sexuales, de forma insistente, y llegó a realizarla diversos tocamientos.

La chica, que según ha explicado mantenía con J.G.C. una relación como "compañeros de piso", presentó a los pocos días una denuncia contra el camarero ante la Comisaría de Policía y regresó su país para volver un año después a Salamanca.

Durante su nueva estancia en la capital salmantina se encontró con su presunto agresor en el bar en el que trabajaba éste y, según ha manifestado en el juicio, llevó a cabo este encuentro porque quería demostrarle que ni puede asustarla ni mantenerla lejos de una ciudad que le encanta.

Además, la víctima ha añadido que no desea una indemnización económica, sino "justicia", y ha dicho: "no hay dinero que pueda solucionar esto, ni el estrés que me produjo el incidente".