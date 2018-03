España comparte sus buenas prácticas de apoyo a víctimas del terrorismo en PE

Bruselas, 21 mar (EFE).- La directora general de apoyo a las víctimas del terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos, compartió hoy en el Parlamento Europeo las buenas prácticas y larga experiencia de España en la materia.

En la primera sesión pública de la Comisión Especial sobre Terrorismo del PE participaron igualmente el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, y diversas víctimas del terrorismo, entre ellas las eurodiputadas y víctimas de ETA Teresa Jiménez Becerril (PP) y Maite Pagazartundúa (UPyD).

Ramos destacó que en España se presta la misma atención a las víctimas sea cual sea su nacionalidad y animó al resto de socios comunitarios a seguir sus pasos, pues la situación de los españoles en atentados en otros países de la UE no ha sido la misma que la de los nacionales.

En ese sentido, explicó a Efe que el Ministerio del Interior se desplazó para apoyar a los familiares de las víctimas de Niza, Berlín o Londres, entre otros, para que pudieran tener un tratamiento lo más parecido posible al que hubieran tenido en España.

Igualmente, apuntó que se está orientando, atendiendo e indemnizando del mismo modo a las víctimas extranjeras que a las españolas en los últimos atentados de Barcelona y Cambrils, el pasado agosto, como también lo fueron los afectados en el 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Señaló que España propondrá en el Consejo Europeo adoptar unas conclusiones sobre atención a las víctimas del terrorismo a lo largo de 2018 en las que se reclamará mayor coordinación e intercambio de información entre las autoridades responsables de apoyarlas, lo que calificó de "un primer paso concreto".

Ramos recordó que España tiene una larga y "dolorosa" experiencia con más de 1.400 víctimas en su territorio, y explicó que cuenta con una ley específica más "ambiciosa" que la directiva europea, cuya aplicación se está evaluando.

La directora general señaló que la experiencia ha llevado a España a ser "pionera" en desarrollar desde protocolos de asistencia temprana en los centros de salud o acompañamiento judicial hasta currículums educativos en los que se explica la historia del terrorismo y el papel de las víctimas por hacerle frente desde el pacifismo.

Asimismo, destacó que en España se dedica presupuesto específico para apoyar los programas de fundaciones y asociaciones de víctimas y que éstas son involucradas en las legislaciones que les afectan.

"Con todo, y aunque no hemos tenido que aprobar nueva legislación para implementar las directivas porque nuestro sistema va más allá, eso no significa que pensemos que todo el trabajo está hecho y que no vayamos a mejorar la legislación para adaptarla al nuevo contexto de amenaza terrorista", añadió.

Maite Pagazarntúa, que perdió a su hermano a manos de ETA, señaló que las víctimas del terrorismo "no buscan privilegios" pero sí un trato justo que evite ser "doblemente victimizadas".

Por su parte, Jiménez Becerril, que perdió también a su hermano y su cuñada, lamentó que no sea posible una legislación europea dedicada íntegramente a las víctimas, y éstas se vean reducidas a "un párrafo" en las directivas antiterroristas.

Igualmente, Elena Valenciano (PSOE), vicepresidenta de la Comisión Especial sobre Terrorismo, se sumó al reclamo de una directiva específica de víctimas en la que se incluya como tales también a las de terceros países en territorio comunitario.

Tajani, el encargado de inaugurar la sesión, se sumó al reclamo por una armonización de las víctimas del terrorismo en la UE y dijo que la lucha contra el terrorismo es una prioridad para la Eurocámara.

El presidente del PE reclamó asimismo un minuto de silencio en la víspera del segundo aniversario de los atentados de Bruselas, en los que murieron 32 personas tanto en el aeropuerto de la capital belga como en la estación de metro de Malbeek, a apenas doscientos metros del hemiciclo europeo. EFE