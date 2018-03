Durmisi dice que su situación en el Betis "no es sostenible"

Copenhague, 21 mar (EFE).- El lateral danés del Betis Riza Durmisi se mostró hoy descontento con su suplencia en el conjunto español, que considera problemática y que le puede costar su puesto como titular en la selección danesa.

"Me han sacado del equipo. No es tan difícil ver que no es una situación sostenible, pero solo me queda apretar los puños", afirmó Durmisi en declaraciones recogidas hoy por el diario "BT".

Durmisi, presente en la concentración danesa para los amistosos contra Panamá y Chile, admitió que es un tiempo "duro" para él porque no está jugando mucho, pero se mostró a la vez confiado en poder revertir la situación.

"Claro que hay mucha competencia y claro que respeto a los otros jugadores, se trata simplemente de hacerlo bien los minutos que te den", dijo.

Su suplencia en el Betis complica su puesto como titular en la selección, que ya había perdido en los últimos partidos, entre otros motivos, porque estuvo lesionado y porque el técnico Åge Hareide probó con éxito otras opciones más defensivas.

"Cada vez que juego demuestro siempre que soy el adecuado, pero no siempre son los partidos en la selección los que determinan si uno juega en la selección. Los encuentros con tu club también son importantes", señaló Durmisi, que reivindicó su vocación ofensiva ante las críticas.