Delaporte:"Lo nuestro con 'Fama a bailar' ha sido un enamoramiento recíproco"

Madrid, 21 mar (EFE).- La "electrónica sincera y con alma" del dúo Delaporte disfruta días dulces gracias al éxito viral de su tema "Un jardín", escogido como sintonía promocional del recuperado concurso de talentos "Fama a bailar", con el que han establecido "un enamoramiento recíproco".

"Es un programa que va de cultura, de danza y de música. Tuvimos la suerte de que los directores se engancharan del tema y lo explotaran. Al final, la tele es la tele y eso ha sido un impulso tremendo", reconoce en una entrevista con Efe la vocalista y compositora Sandra Delaporte (Madrid, 1994).

Fue en la música "soul" donde cogió sus primeras tablas, pero "aburrida" -"suena mucho a cosas que ya existen", justifica- hace dos años y medio dio el salto a la electrónica. "Si eres mínimamente curioso como compositor, ese es un mundo nuevo por descubrir en el que queda mucho por explotar", señala.

Buscando "un sonido profesional más europeo" se encontró con un DJ y productor italiano, Sergio Salvi, al que ya conocía del circuito jazz de Madrid y la química se consolidó hasta desarrollar una electrónica elegante y con alma.

"Es genuina, algo propio y sincero, en primer lugar porque las letras hablan de mí, me expongo tal cual; además, el sonido en estos años ha cogido personalidad por nuestras influencias latinas y europeas", opina su autora.

Poco después de coincidir brevemente el pasado verano en el ciclo Noches del Botánico de Madrid con un icono de la electrónica europea, Giorgio Moroder, lanzaron su primer disco, "One", con seis canciones en inglés al que recientemente siguió "Uno" (MadMoonMusic), esta vez con todas las canciones en español.

"Al principio solo cantaba en inglés porque la electrónica que había escuchado era en ese idioma, pero me puse a tontear con el castellano y me di cuenta de que, al hacerlo, cantaba como hablo. Es más verdad y ahora me siento más cómoda", explica.

Entre los nuevos temas se encuentra el citado "Un jardín", que es fruto de su obsesión repentina por el funk brasileño, con percusiones acústicas que lo hacen "caminar distinto", lo que se convirtió a su vez en el mayor reto de la composición.

"En buena parte es un tema de empoderamiento, porque sale de una relación muy tóxica con un ex, que me hacía sentir insegura y bloqueada, hasta que descubrí que la naturaleza propia de uno puede salir adelante y explotar como un jardín", revela Delaporte.

Aunque hay temas de corte sentimental, como el más pop "Me encanta", sus presupuestos feministas les permiten abordar también un "trap" y defenderlo lejos de sus temáticas tradicionales machistas. "Quiero pensar que está mutando en ese sentido, porque es un género bonito, con cosas muy bien hechas", argumenta.

En junio, anuncia, lanzarán un nuevo sencillo con una colaboración que no quiere desvelar aún. Mucho más cerca, en su calendario de conciertos, mañana abordan en la sala madrileña Moby Dick una cita importante de "hora y media" de música con "muchas y cuidadas proyecciones e invitados especiales".