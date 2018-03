Congreso respalda proyecto de temario sobre Defensa para centros educativos

Madrid, 21 mar (EFE).- El Congreso ha rechazado hoy una iniciativa de Esquerra Republicana (ERC) que pretendía instar al Gobierno a la retirada del Proyecto Conocimiento de la Seguridad y la Defensa en los centros educativos en la que trabajan los Ministerios de Educación y Defensa.

En la Comisión de Educación, el portavoz de Esquerra, Joan Olòriz, ha afirmado que el contenido que se quiere poner en las aulas sobre Defensa "está pasado de moda" y es "adoctrinamiento", y ha resaltado que durante la comparecencia de expertos en la Subcomisión para el Pacto Educativo nadie habló sobre él.

"No vuelvan a los viejos buenos tiempos porque nunca existieron y no confundan el militarismo con el respeto a la institución armada", ha pedido Olòriz al PP, además de considerar que "el sentido común" hará que esta materia no llegue a las escuelas.

A esta propuesta, que ha sido rechazada con 17 votos en contra de PP y Ciudadanos, 11 a favor de ERC, PDeCAT y Unidos Podemos y 9 abstenciones del PSOE, no se han presentado enmiendas.

Ciudadanos ha opinado que a Esquerra les preocupa este asunto cuando ellos hablan "de la patria catalana" y "fomentan la división entre catalanes". "No se trata de aprender 'soldadito español' pero no es un mal ejemplo hablar a los niños del Ejército, al que se recurre, entre otras veces, cuando hay un incendio o una inundación".

Unidos Podemos ha considerado que el proyecto del PP "no es el adecuado ni en el fondo ni en la forma" y se trata de un partido que "se ha cargado Educación para la Ciudadanía".

El PSOE ha dicho que no es su lenguaje el nacionalismo y que en Educación para la Ciudadanía ya se decía que había que inculcar a los estudiantes temas como las misiones de paz de las Fuerzas Armadas.

Desde el PP se ha subrayado que el proyecto quiere promover que las Fuerzas Armadas están al servicio de la ciudadanía y ha criticado "el delirio independentista" de ERC.

La materia sobre Defensa ha sido criticada estas semanas desde diversos colectivos, entre ellos Ecologistas en Acción, que ha considerado que "promueve los valores de la guerra y diferencia a las personas en sujetos de primera y segunda categoría".

Por otra parte, la Comisión de Educación ha aprobado una proposición para regular y financiar la Educación Infantil de 0 a 3 años del PSOE, en la que se señala que, aunque se ha incrementado paulatinamente en España (26 % de escolarización) y en especial en la educación pública, hay "heterogeneidad" y falta de financiación sobre este tema.

La propuesta ha salido adelante mediante una transaccional del PSOE con Podemos, ERC y PDeCAT, en la que se pide un real decreto que determine los contenidos educativos comunes en todo el Estado conforme a las recomendaciones de la Comisión Europea.

Además, la mayoría de la Comisión ha apoyado una propuesta para el respeto a la diversidad de la sociedad y contra los delitos de odio de Compromís, que ha criticado que los Ministerios de Educación y Defensa estén preparando un currículo que presenta la emigración irregular como una amenaza nacional.

También se ha votado a favor de una iniciativa de Podemos, con una enmienda del PSOE, para garantizar el derecho a la escolarización en la Escuela Pública frente a los concertados, en la que proponía, entre otros puntos, la prohibición del cierre de aulas o centros públicos en aquellas zonas escolares donde haya plazas concertadas.