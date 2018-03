El catedrático vinculado a Cambridge Analytica dice que es "chivo expiatorio"

Londres, 21 mar (EFE).- Aleksandr Kogan, el catedrático que desarrolló la aplicación que usó la consultora británica Cambridge Analytica para recopilar datos de Facebook, se ha quejado de que se ha convertido en un "chivo expiatorio" del escándalo.

Esa consultora es centro de una gran polémica al revelarse que ha estado detrás de una supuesta filtración de millones de datos de usuarios de Facebook, que se pudieron utilizar para influir en las elecciones que ganó en 2016 el presidente de EE.UU., Donald Trump.

En unas declaraciones hoy a la BBC, Kogan, profesor de psicología de la Universidad inglesa de Cambridge, aseguró que lo que hizo era "perfectamente legal" tras ser criticado por el desarrollo de la aplicación conocida como "This is your digital life".

La compañía de Kogan, Global Science Research (GSR) y Cambridge Analytica pagaron a miles de usuarios para hacerse pruebas de personalidad y obtener de esta manera sus datos para uso académico.

Se estima que se recopilaron datos de unos 270.000 usuarios, pero la aplicación también obtuvo datos de los amigos de esos usuarios.

"Mi opinión es que, básicamente, se me está utilizando como chivo expiatorio, tanto por Facebook como por Cambridge Analytica", declaró el catedrático a la emisora británica.

"Sinceramente -dijo- pensábamos que estábamos actuando bien, pensamos que hacíamos algo que era totalmente normal. Cambridge Analytica nos aseguró que todo era perfectamente legal".

"Los eventos de la última semana han sido una conmoción", reconoció Kogan.

El escándalo se ha profundizado con la decisión del consejo de dirección de Cambridge Analytica de suspender anoche a su consejero delegado, Alexander Nix, mientras se inicia una investigación independiente para analizar el caso.

El Canal 4 de la televisión británica ha divulgado en los últimos días imágenes tomadas con una cámara oculta en las que se pudo escuchar a Nix sugerir tácticas que la firma utiliza para desacreditar a políticos a través de la red.

En otras conversaciones divulgadas anoche por ese canal, Nix afirmó haberse reunido "varias veces" con Trump y que había entablado una relación estrecha con el presidente, además de asegurar que la consultora tuvo una labor vital en el éxito de la campaña electoral del político republicano.

"Hicimos toda la investigación, todos los datos, los análisis, toda la orientación. Estuvimos a cargo de la campaña digital, la campaña de televisión", dijo Nix a unos periodistas que se hicieron pasar por posibles clientes de Sri Lanka.

Ayer, el Comité de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de comunicación y Deportes de la Cámara de los Comunes citó al fundador y primer ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, para explicar la presunta filtración de datos de más de 50 millones de usuarios que pudo ayudar a la campaña electoral de Trump.

El presidente de ese comité, Damian Collins, remitió una carta a Zuckerberg en la que le requiere que comparezca para ofrecer "evidencia oral" sobre el caso que destaparon los diarios "The New York Times" y "The Observer".