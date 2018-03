Castro es partidario de un incremento de penas a los condenados del caso Nóos

Palma, 21 mar (EFE).- El juez que instruyó el caso Nóos, José Castro, ha asegurado hoy que en dicha causa "procedería un incremento de las penas al apreciar delitos añadidos a los que ya fueron condenados", el mismo día que el Tribunal Supremo acoge una vista sobre los recursos presentados contra la sentencia.

Jubilado desde el pasado diciembre, Castro se ha referido, en una entrevista a la Ser, al recurso planteado por la Fiscalía, que pide un incremento de las condenas, y ha dicho al respecto: "La Fiscalía, a mi entender, tiene argumentos sobrados para pedir ese incremento de penas".

Castro ha añadido que, por congruencia con su postura a lo largo de la instrucción, considera que "procedería un incremento de las penas al apreciar delitos añadidos a los que ya fueron condenados".

El juez jubilado cree que el Supremo "tendrá libertad absoluta para, en conciencia, hacer lo que considere oportuno" con los recursos presentados en contra de la sentencia dictada por la Audiencia de Palma, que condenó a penas de prisión a Iñaki Urdangarín, su socio Diego Torres y el expresidente balear Jaume Matas.

Sobre la absolución de los acusados por la trama valenciana, Castro ha dicho que el tribunal la explicó en su sentencia: "Otra cosa es que los demás compartamos esa explicación".

"No comparto esa postura y en su momento entendí que Francisco Camps y Rita Barberá tenían que entrar también en la tanda de acusaciones, pero al ser personas aforadas me limité a elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que no compartió mis argumentos y es algo que hay que aceptar porque son las reglas del juego de las que nos valemos para administrar Justicia", ha recordado al respecto.

Sobre su denuncia de que recibió ataques viscerales desde instituciones durante la instrucción, Castro se ha remitido a las palabras en las que hizo pública esa crítica y ha recordado que se han publicado datos que la avalan: "Sobre comportamientos que hoy sosegadamente entiendo que no son tan legales". "Es una manera benévola de calificar una actitud", ha añadido.

"Hay comportamientos y actitudes que no encajan de manera correcta en la actitud procesal que se debe mantener en el curso de una instrucción y a eso me remito", ha insistido. "Creo que éticamente dejaban mucho que desear".