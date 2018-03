Zverev confía en su tenis y dice que la clave es estar mentalmente preparado

Miami , 20 mar .- El alemán Alexander Zverev, número cinco de la ATP, dijo este martes que está contento con la evolución de su tenis y que la clave para tener un buen desempeño en el Abierto de Miami es estar "mentalmente preparado".

El jugador de 20 años señaló que su tenis "es bueno" y quiso dejar a un lado las últimas derrotas en Rotterdam o Indian Wells -donde perdió en semifinales contra Juan Martín del Potro-, que quiere revertir estando "mentalmente preparado para cada partido".

Zverev se verá las caras en su primer partido en Miami con el ganador del duelo entre el griego Stefanos Tsitsipas y el ruso Daniil Medvedev, y podría encontrarse con el español David Ferrer en la siguiente eliminatoria.

También habló de una de las principales características de su juego, el segundo servicio, que admitió haber trabajado a fondo con su padre, actualmente su entrenador.

"En situaciones incómodas los jugadores tienden a hacer un segundo servicio hacia la misma dirección. Yo intento cambiarlo", destacó.

Sobre su desvinculación del español Juan Carlos Ferrero como entrenador, del que prescindió tras el Abierto de Australia por "diferencias en la manera de ver el tenis", Zverev afirmó que está "muy contento por ahora de cómo está su equipo".

"Ya no está en nuestro equipo. Mi padre será mi entrenador posiblemente el resto de mi vida. No quiere decir que no tenga otro entrenador adicional en un futuro próximo", agregó Zverev.