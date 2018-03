Ben Yedder: "Old Trafford sacó a la luz todo mi trabajo en la sombra"

París, 20 mar (EFE).- El jugador francés del Sevilla Wissam Ben Yedder aseguró que siempre tuvo fe en acudir algún día a la selección francesa, algo que se produjo el pasado lunes por primera vez en su carrera a los 27 años y que el futbolista considera el pago a el trabajo de todos estos años.

En una entrevista que hoy publica el diario "L'Équipe", el sevillista no atribuyó la llamada del seleccionador, Didier Deschamps, a los dos goles que marcó en Old Trafford y que supusieron la clasificación de su equipo para cuartos de final de la Liga de Campeones.

"No creo que fuera por eso. Creo que (la convocatoria) se debe a todo el trabajo que he hecho durante años. El fútbol sala, Alfrotville, el Toulouse, el Sevilla: Todo eso hizo que me convocaran. Old Trafford sacó a la luz todo mi trabajo en la sombra", afirmó el jugador.

Ben Yedder confesó que su ausencia en el equipo nacional durante las pasadas temporadas, pese a que promediaba 20 goles por temporada, fueron difíciles, pero se lo planteó como "un reto".

Aclaró que en ningún momento se pensó jugar con Túnez, país originario de sus padres y que siempre apostó por la selección francesa.

"Durante todos esos años me decía que nadie podía robarme la esperanza de ser convocado. Ahora, nadie puede robarme la esperanza de mantenerme", indicó el futbolista, para quien disputar el Mundial de Rusia es "un sueño y un objetivo".

Sabedor de que para ello debe recuperar el puesto de titular en el Sevilla, Ben Yedder afirmó que no piensa "bajar los brazos" y aseguró que su principal cualidad es "estar bien en las grandes citas".

Los ocho goles en la Liga de Campeones de esta temporada son una buena carta de presentación que al jugador le llenan de orgullo, cuando se ve entre futbolistas de la talla de Cristiano Ronaldo o Harry Kane.

"Sueño con estar entre los mejores (...) es una enorme ambición. No quiero ponerme límites", señaló.

El atacante reconoció que la temporada del Sevilla en liga está siendo irregular y lo achacó al viraje en el banquillo que consideró "demasiado rápido".

Pero agregó que el equipo demostró su capacidad de lograr un nivel muy elevado en la Liga de Campeones.

Sobre la eliminatoria contra el Bayern de Múnich, Ben Yedder reconoció que no son favoritos, pero recordó que tampoco lo eran frente al Manchester United.

"Van a ser dos partidos muy grandes y aunque todavía no somos favoritos, vamos a jugar con el corazón, con todo lo que tenemos dentro", dijo.