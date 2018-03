Thuram: Me gusta mucho la política de cantera del Barça

París, 20 mar (EFE).- "Lo que me gusta mucho del Barça es que hay jugadores de la cantera porque eso te da una filosofía, una pertenencia al equipo", considera el legendario defensor Lilian Thuram, campeón del mundo con Francia en 1998 que jugó en el club catalán entre 2006 y 2008.

El exjugador de clubes como Mónaco, Parma y Juventus de Turín repasó, en una entrevista con EFE, su estancia en el campeonato español y en la selección francesa y lamentó que su llegada a la Ciudad Condal ocurriese en el ocaso de su carrera.

El antiguo defensor, de 46 años, está muy centrado en su fundación contra el racismo y raramente habla de fútbol en público.

"Cuando llegué al Barcelona, me pregunté: '¿Lo que hacíamos antes no era fútbol?' Es muy diferente el juego del Barça. Cuando llegué allí era demasiado viejo (34 años), pero fue una experiencia muy importante para mí", rememoró el antiguo defensor, quien coincidió con unos jóvenes Lionel Messi y Andrés Iniesta y con Xavi Hernández, Ronaldinho y Deco, entre otros.

A Thuram, que completó 41 encuentros en dos cursos con el Barça, la filosofía del club azulgrana ("Mès que un club") le agrada, porque juzga que "el fútbol es también más que un deporte".

El centenario internacional francés (142, un récord) reconoció que le costó retirarse en 2008 de los terrenos de juego, aunque aclaró que encontró algo que le llena más: el trabajo en su fundación en pro de la educación contra el racismo.

El defensa evocó sus tres participaciones en Mundiales de fútbol (1998, 2002 y 2006).

"El primer Mundial, el de 1998, tengo la suerte de ganarlo ante mi familia, amigos, es una experiencia para la que me faltan palabras. Es un sueño de infancia", comentó.

"Cuando ganamos a Brasil (3-0) me dije: 'No es verdad'. Y todavía lo sigo pensando a veces. Que no fue verdad", agregó.

En ese campeonato Thuram destacó por sus decisivos goles en la semifinal ante Croacia (2-1).

"Es una broma lo de los goles ante Croacia. Jugué muchos partidos con la selección y no tengo costumbre de hacer gol -los dos que hizo con los 'Bleus' fueron en esa semifinal-. Es como si alguien te dice: 'Mira, hoy va a ser tu día'", añadió.

En 2002, Francia llegó como vigente campeona y favorita después de haber vencido el Europeo de 2000.

"Nos fue muy mal (eliminados en primera fase), creo que nos faltó humildad", asumió Thuram, quien disputó aún el torneo de 2006, en el que cayó en la final ante Italia en la tanda de penaltis.

"Con el tiempo te das cuenta que la cosa más importante no es ganar, porque gana una persona, llegar a una final ya es muy importante", juzgó.

El exfutbolista contó que está alejado del fútbol y dijo que no sabe si verá muchos partidos del Mundial de este año en Rusia, en el que pronosticó que los favoritos serán "los de siempre".

"Brasil, España, Francia, Alemania y Argentina. Si ves la historia de los Mundiales, al final son los mismos de siempre los que ganan", sentenció.