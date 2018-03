Temer admite por primera vez que puede aspirar a la reelección en octubre

Brasilia, 20 mar (EFE).- El presidente brasileño, Michel Temer, admitió hoy, por primera vez públicamente, que puede aspirar a ser reelegido en las presidenciales del 7 de octubre y que está pensando en esa posibilidad.

"Aún no decidí. No es improbable, pero aún no lo decidí", afirmó el jefe de Estado en declaraciones a periodistas que le preguntaron sobre la posibilidad de presentarse a las elecciones de octubre.

"El tiempo lo dirá en el límite legal", agregó el mandatario al indicar que tiene tiempo para decidirlo hasta agosto próximo.

De acuerdo con el calendario establecido por el Tribunal Superior Electoral (TSE), el 5 de agosto vence el plazo para que los partidos decidan en sus convenciones los candidatos que postularán a las elecciones de octubre y el 15 de agosto vence el plazo para la inscripción de las candidaturas.

Desde que asumió la presidencia brasileña, en mayo de 2016 para sustituir a la destituida Dilma Rousseff, de quien era vicepresidente, Temer había dicho que no pretendía intentar la reelección y que su intención es dejar a su sucesor el país con las cuentas públicas saneadas y listo para crecer de forma sostenible por varios años.

El partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del que el gobernante es el máximo líder, hasta ahora no ha anunciado ningún precandidato para las presidenciales de octubre y venía esperando una posible indicación del jefe de Estado.

Hasta ahora el jefe de Estado había dicho que anunciaría "en su momento adecuado" al candidato presidencial que apoyaría y dio vía libre a los movimientos que hicieron para hacer viables sus candidaturas tanto el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, como el presidente de la Cámara baja, el diputado Rodrigo Maia, uno de sus principales aliados.

La prensa brasileña especula que Temer comenzó a pensar en la posibilidad de disputar las elecciones en febrero pasado, cuando decretó la intervención del Ejército en la seguridad en el estado de Río de Janeiro y creó el Ministerio de la Seguridad Pública.

Según tales versiones, el objetivo del jefe de Estado es aprovechar posibles avances en el área de seguridad, que los electores de las grandes ciudades consideran como una de las más graves en el país, para construir su posible candidatura.

Los posibles candidatos oficialistas aparecen con pocas opciones en las encuestas de intención de voto, en las que el gran favorito es el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyas aspiraciones dependen de que la Justicia ya que fue condenado por corrupción en segunda instancia.

Lula, que puede ser encarcelado e inhabilitado para las elecciones en las próximas semanas, ha sido anunciado como su aspirante por el Partido de los Trabajadores (PT), que ha dicho que insistirá en la candidatura hasta las últimas instancias, es decir con recursos ante la Corte Suprema.