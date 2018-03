Steven Tyler, estrella en el Teatro Real del cuarto Universal Music Festival

Madrid, 20 mar (EFE).- El cantante, compositor y líder de Aerosmith, Steven Tyler, será una de las estrellas de la programación del cuarto Universal Music Festival, que se desarrollará en el Teatro Real de Madrid este verano.

Según han informado hoy sus organizadores, será el 30 de julio cuando el legendario músico estadounidense se presente ante el público del coliseo operístico madrileño acompañado de la Loving Mary Band de Nashville.

Su actuación en solitario en la capital española llegará tras la despedida ofrecida por Aerosmith el pasado verano en la región, concretamente en la localidad de Rivas-Vaciamadrid, y las entradas para asistir a la mismo se pondrán a la venta el 27 de marzo, con una preventa para abonados y amigos del Real que ha arrancado hoy.

La nota de prensa añade que Tyler presentará un repertorio con sus éxitos más conocidos, así como canciones de su álbum en solitario, "We're All Somebody From Somewhere" (2016).

Además, contará como teloneras con la colaboración del dúo de "country" compuesto por Ruby Stewart (hija de Rod Stewart) y Alyssa Bonagura (hija de Kathie Ballie y Michael Bonagura, de Baillie & the Boys).

El "show" del intérprete de "I don't want to miss a thing" se suma a los conciertos ya anticipados del próximo Universal Music Festival a cargo de Gregory Porter (23 de julio), Pablo López (28 de julio) y Pablo Alborán (31 de julio), estos dos últimos con todo el aforo agotado.