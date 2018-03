Secretario de Igualdad: hombres deben tomar la mochila de corresponsabilidad

Madrid, 20 mar (EFE).- El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha asegurado que "es hora de que los hombres cojamos la mochila" de la corresponsabilidad y ha anunciado que en unas semanas el Gobierno aprobará el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2017-2020 con ese objetivo.

Durante unas jornadas organizadas por el sindicato CSIF sobre conciliación y corresponsabilidad familiar, Garcés ha defendido la necesidad de avanzar para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres y ha destacado la importancia de las medidas que se incluyen en esta estrategia para eliminar cualquier discriminación por razón de sexo, como el eje de la corresponsabilidad.

El secretario de Estado ha destacado la participación en el plan de las comunidades autónomas, de la FEMP, organizaciones de mujeres y sindicatos y ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas y sociales para "trabajar conjuntamente en la lucha por la igualdad".

El plan contiene medidas específicas para lograr que haya más mujeres trabajando y en puestos de responsabilidad, mejorar las posibilidades de compatibilización entre la vida familiar y personal y la reducción de las diferencias salariales.

"Tenemos que pasar a los hombres la mochila, que se usó por los ejércitos en el siglo XVIII para llevar los lastres; muchas veces las mujeres llevan lastres visibles e invisibles y a veces son más lacerantes los lastres invisibles", ha opinado.

Según Garcés, hay que "seguir avanzando porque existe brecha salarial en España, que deriva de la falta de corresponsabilidad efectiva". "Es muy importante que los hombres asumamos el rol que nos corresponde", ha añadido.

En el acto, el sindicato CSIF ha entregado los premios de su campaña #pasamelamochila, que destaca la labor de empleadas públicas en profesiones masculinizadas, a la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, y a la única mujer piloto de la Dirección General de Tráfico, Begoña de Marcos.

Begoña de Marcos, funcionaria civil, ha explicado que "no es fácil trabajar cada día a día rodeada exclusivamente de hombres".

"Las mujeres somos más educadas, más correctas en el trato personal y eso se confunde con la debilidad; cuando te plantas, eres mala, en determinados entornos no se entiende muy bien".

Según esta piloto de Tráfico, en estos momentos "la mujer no tiene su hueco, como lo tiene el hombre, hay cosas tan nimias como la ropa que llevamos -los monos, las camisas y los zapatos- que no están adaptados para la mujer, y a la hora de pilotar no es fácil hacerlo con una prensa que no es de tu hechura".

El presidente del CSIF, Miguel Borra, ha reclamado más avances porque "después de unos años de aplicación de medidas de conciliación llega el momento de preguntar por qué son solicitadas mayoritariamente por mujeres y por qué esas medidas han convertido la conciliación en una trampa para las mujeres que ven su jornada poblada y no se liberan de las cargas invisibles y del hogar y de la familia".

Ha recordado que más del 98 por ciento de las reducciones de jornada y el 96 por ciento de las excedencias por cuidado de hijos y dependientes las han pedido las mujeres, "que luego lo acusan en su sueldo y que tienen efecto en la carrera de cotizaciones".

Entre las propuestas del sindicato, están la de crear una bolsa de horas para la conciliación, que permita a los trabajadores salir de forma puntual y de manera justificada fuera de su trabajo por motivos de conciliación y recuperar posteriormente este tiempo.