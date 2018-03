Rodri: "Busquets es un referente y un espejo donde mirarme"

Las Rozas , 20 mar .- Rodrigo Hernández, 'Rodri', mediocentro de la selección española, dijo este martes que Sergio Busquets es "un referente" y "un espejo" donde mirarse y valoró que asume la convocatoria como "un reto", con la "responsabilidad de representar" a su país y "la exigencia de demostrar" que puede "estar aquí".

"Busquets desde hace tiempo es un jugador que yo me fijo mucho en él. Para mí es un referente y creo que es importante diferenciar las cualidades de cada jugador. Es un jugador completamente diferente, pero sí que es verdad que intento parecerme a él. Y la posición que desarrolla tanto en su club como en la selección es la que voy a intentar", declaró en rueda de prensa después de su primer entrenamiento con la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"Es un espejo donde mirarme, no sólo en el campo, sino en lo líder que es fuera del campo también", insistió Rodri, que el pasado domingo, antes de sumarse a su primera convocatoria con la selección, también conversó con Marcos Senna, ex medio centro del equipo nacional y ahora en la directiva de su club, el Villarreal.

"Fue muy cercano y me dijo que intentará disfrutar de esta oportunidad, que es única. Bruno (su compañero en el Villarreal) y él han sido dos jugadores referentes no sólo en el club, sino a nivel nacional. Siempre he intentado mirarme en ellos, también porque están en la misma posición (de mediocentro)", expuso.

"Me dijo que venga aquí para dar el máximo posible, que es un premio a un trabajo y que vaya con ambición, que es lo importante. Que me lo tome como un reto, pero siempre disfrutando", añadió el futbolista, que repasó cómo se enteró el pasado viernes de su primera convocatoria con la selección española, con 21 años.

"Estaba en el vestuario, estábamos entrenando, era la una, claro, y estábamos todos los compañeros un poco pendientes del móvil. Enseguida, cuando supe que iba, lo que más me alegró en cierta medida es la alegría de mis compañeros. Saben que es un paso importante para mí. Me felicitaron todos. Y yo contentísimo", dijo.

"Es un premio que me llega muy pronto, pero he trabajado muchísimo tiempo para llegar aquí", afirmó el futbolista, que no siente que sea un examen esta convocatoria, la penúltima de Julen Lopetegui, seleccionador nacional absoluto, antes del Mundial de Rusia 2018: "No. La verdad que no. Sé que es un paso importante".

En ese sentido, aunque repasó que "es una lista antes de un Mundial", que se viene "con una responsabilidad tremenda, porque representas a un país", Rodri se lo toma "más como un premio al trabajo, a hacer las cosas bien durante un tiempo y siempre con la exigencia de demostrar" que puede "estar aquí" en la selección.

No mira más allá, aunque esté tan cerca el Mundial. "Pienso en el día a día, tanto en Alemania como en Argentina, en hacer buenos partidos y luego el entrenador es el que decide. Nuestra tarea va a ser ponérselo difícil, pero no pensamos más allá de esta lista", dijo junto a Marcos Alonso, también debutante en la convocatoria.

"Quizá sí" todo ha ido muy rápido para Rodri, con tan solo 21 años: su titularidad constante en el Villarreal esta temporada, su posible fichaje por el Atlético de Madrid, del que salió en las categorías inferiores, al final de la próxima campaña y ahora la citación con la selección española absoluta para dos amistosos.

"Me viene una oportunidad con 21 años, que no lo cambiaría por nada. Soy consciente de dónde vengo y dónde voy. Este año me ha tocado participar mucho con el Villarreal, he sabido aprovechar mis oportunidades, he sabido esperar y gracias a la buena temporada del equipo estoy aquí", repasó el centrocampista del club castellonense.

"He ido paso a paso, primero con la sub-21, el entrenador ha visto conveniente que tenía capacidad de venir aquí y mi intención es devolver la confianza. Mientras siga trabajando con humildad, paso a paso, las cosas irán bien. Me lo tomo como un reto más, sin volverme loco. Con la misma serenidad de siempre, intentar dar lo mejor de mí para que el equipo en estos partidos dé la cara", dijo.

Los dos encuentros son frente a Alemania, este viernes, y contra Argentina, dentro de una semana. "Nos toca el campeón y el subcampeón del mundo. Son dos partidos dificilísimos. Aunque sean amistosos, no hay amistosos. Son partidos muy bonitos que a la vez te van a exigir muchísimo. Se va a ver cómo llegan las selecciones de nivel de cara al Mundial. Nuestro objetivo, primero, va a ser ganar y luego desarrollar un buen juego", analizó.

El segundo de ellos contra Argentina, además, será en el estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid, el club del que surgió como futbolista en la cantera y al que puede volver desde el próximo verano. "El escenario es inmejorable, representando a tu país con una gran selección como Argentina", destacó Rodri.

"Lo voy a vivir como un hecho muy bonito para mí. Un partido de estas características no se vive todos los días. Lo voy a afrontar con la máxima responsabilidad posible y con el máximo orgullo. Intentaremos hacer un buen papel, ganar a una gran selección y para mí dejando a un lado el Atlético de Madrid, que al final es el que presta el estadio y la selección es la que juega", concluyó.