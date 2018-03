El riesgo de aludes obliga a modificar la tercera etapa de la Volta

Valls , 20 mar .- El riesgo de aludes obligó a la organización de la Volta Ciclista a Cataluña a modificar sustancialmente el recorrido de la tercera etapa de la carrera, que finalmente será de 153,2 kilómetros y no acabará mañana en el puerto pirenaico de categoría especial que estaba previsto.

Ante el peligro de aludes en la carretera que asciende hasta la estación de esquí de Vallter 2000 (Girona), el comité de seguridad de la ronda catalana decidió variar el recorrido inicial, de 199,2 kilómetros entre Sant Cugat del Vallés y el último puerto de montaña.

Así, el recorrido se verá reducido en más de 40 kilómetros, pues no solo se suprime la ascensión final a Vallter 2000, un puerto de categoría especial, sino también el Port d'Oix y de Rocabruna, ambos de primera categoría.

En su lugar, el pelotón ascenderá el puerto de Bracons, que ya estaba previsto, y el de Collabós, de segunda categoría, a 13,5 kilómetros de meta, que estará situada finalmente en la localidad Camprodon (Girona).

"Se modifica la etapa porque el servicio meteorológico nos ha avisado de que en toda la llegada, en el último tramo, hay peligro de aludes y en las carreteras próximas también puede ser complicado. Así, hemos decidido aplicar un plan b", explicó el presidente de la Volta, Rubèn Peris.

En este sentido, el máximo responsable de la carrera subrayó que el recorrido alternativo "no es improvisado" y defendió no tomar riesgos. "Es un tema de seguridad. Quizá mañana no pasa nada, pero es mucho mejor prever las cosas", recordó Peris.

Con vistas al jueves, cuando está previsto otro final en alto en la estación de esquí de La Molina, el organizador de la carrera señaló que "a día de hoy está 100% asegurado" el recorrido original, si bien prefiere esperar a los informes del servicio meteorológico.