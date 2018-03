Reyes Estévez anuncia que correrá el maratón de Berlín

Madrid, 20 mar (EFE).- El barcelonés Reyes Estévez, retirado del atletismo de elite, ha anunciado en las redes sociales su intención de correr el maratón de Berlín, que será su debut en la distancia, el 16 de septiembre próximo.

"Dicen que un atleta se consagra cuando logra terminar un maratón, en mi caso siempre dije que no me iría del atletismo sin correr una. Estoy ilusionado y con mucho respeto por este reto! Me siento muy agradecido por los que lo habéis hecho posible. Ahora tengo 6 meses para poder llegar lo mejor posible", comenta en Instagram.

Estévez, uno de los mejores mediofondistas españoles de todos los tiempos, obtuvo la medalla de bronce en 1.500 en los Mundiales de Atenas'97 y Sevilla'99 y fue campeón de Europa de esta misma prueba en Budapest'98, entre otros logros.