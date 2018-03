Presidente de RTVE: No soy alérgico a la palabra feminista

Madrid, 20 mar (EFE).- El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha defendido hoy la cobertura que hizo TVE de las movilizaciones feministas del pasado 8 de marzo, ha asegurado que "toda España estaba pendiente" de sus informativos ese día y ha negado ser "alérgico" a la palabra feminista.

"No soy alérgico a nada. Gracias a Dios no tengo alergia a nada. En cuanto al feminismo, usted dirá de dónde saca eso, he tenido madre, mujer, hija y nieta", ha respondido a la diputada de Unidos Podemos Noelia Vera, que ha culpado a su "alergia a la palabra feminista" de impedir alcanzar un acuerdo para fijar los servicios mínimos el 8M.

Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de control a RTVE, Sánchez ha asegurado que "se negoció hasta el último segundo", pero no fue posible alcanzar un acuerdo sobre los servicios mínimos, que sólo afectan a los informativos.

"Ahí hay mayoría de mujeres y era lógico que les tocasen", ha argumentado Sánchez ante la acusación de Vera de que la dirección de RTVE quiso "invisibilizar la huelga feminista" cubriendo esos servicios "nada más que con mujeres", incluso en áreas en las que "mayoritariamente trabajan hombres", como en deportes.

"No sé si entiende que esto es un acto machista y espero que la palabra machista le dé a usted la misma alergia que la palabra feminista porque eso fue lo que impidió que hubiese un acuerdo", ha criticado la diputada.

Según ha recordado, la dirección de RTVE no aceptó que se pusiese un aviso explicando que el 8M se iban a alterar los contenidos por la huelga feminista: "Con esto únicamente intentaron invisibilizarla".

Por otra parte, Sánchez se ha referido a la rueda de prensa en directo del dramaturgo Albert Boadella que emitió el 24 horas el pasado 6 de febrero, en la que, según le ha acusado el diputado del grupo mixto Feliu-Joan Guillaumes, TVE lo presentó como presidente de Tabarnia.

"No se ha presentado a Albert Boadella en ningún momento como presidente de Tabarnia. Se puso presidente de Tabarnia pero entre comillas y los signos ortográficos en el lenguaje castellano son tan importantes que las letras", ha explicado el presidente de RTVE.

Y ha añadido: "No es igual un adúltero, que adulteró; ni tener un ejército, que ejercitó; ni que yo sea célebre o celebré. Y con las comillas pasa lo mismo. Si yo pongo volverán las oscuras golondrinas y no entrecomillo, en primer lugar estoy haciendo el ridículo, y en segundo lugar, estoy haciendo un plagio".

Una explicación que no ha convencido a Guillaumes, que ha afeado que TVE dedicara "largo tiempo" a entrevistar "muy amablemente" a Boadella "como presidente de un país que no existe".

"Sí hemos dado la rueda de prensa "del señor Puigdemont, que es un prófugo de la justicia y no hay ningún reproche por su parte", ha aseverado Sánchez.

Sobre los planes de RTVE de continuidad del programa "Desaparecidos", cuya permanencia ha defendido Antonio Hurtado (PSOE), Sánchez ha dicho que "en su momento se decidirá lo que se hace", si bien ha insistido en que la programación "no es un ciencia exacta".

Preguntado por el portavoz del PP Ramón Moreno sobre el resultado positivo de 25 millones de euros en 2017, Sánchez ha defendido la gestión "rigurosa y eficaz" y ha subrayado que "es la primera vez que ocurre en la historia" que se cierren dos años consecutivos con cifras positivas.