Pederasta francés condenado a 8 años en Marruecos por abusar de cuatro niñas

Rabat, 20 mar (EFE).- El Tribunal de Apelación de la ciudad marroquí de Fez condenó a ocho años de cárcel a un pederasta francés por violar repetidamente a cuatro niñas de entre nueve y trece años de edad, según recogen hoy diversos medios locales.

El portal web 'Le Site Info' añadió que el condenado deberá pagar una indemnización de 30.000 dirhams (unos 2.650 euros) a una de las víctimas.

"No entendemos por qué no tiene que indemnizar a las otras víctimas", declaró a este mismo medio la presidenta de la ONG marroquí 'No toques a mi hijo', Najia Adib, que criticó además la levedad de la pena.

Abid llamó a las familias de las niñas a apelar una sentencia que considera "deshonrosa para la infancia marroquí" e "injusta, teniendo en cuenta los crímenes que ha cometido", y señaló que el pederasta "explotó durante más de un año la inocencia y la situación social de esas chicas".

Durante la audiencia del juicio, el condenado dijo haber tenido relaciones sexuales "consentidas" con una de las víctimas, a cuya familia ofreció, a cambio, comprar mobiliario doméstico.

Asimismo, negó las acusaciones en su contra y no quiso comentar el hallazgo de material pornográfico en su ordenador personal.

El pederasta, de 58 años, fue detenido en Fez (centro) a principios de enero pasado, cuando estaba acompañado de dos niñas (una de diez años y otra de trece, ambas entre sus víctimas) en un taller de costura de la medina de la ciudad.

No es este el primer caso de pederastas extranjeros que se instalan en Marruecos y abusan de niños en este país, generalmente de familias pobres, como han denunciado con frecuencia organizaciones de defensa de derechos humanos, que critican a los jueces por su escasa severidad con los extranjeros autores de delitos sexuales.

De todos los casos de pederastia en los últimos años, el más sonado fue el del español Daniel Galván, condenado a treinta años de cárcel, indultado por error por el rey Mohamed VI en 2013 y luego detenido de nuevo en España (tras revocación de su indulto por parte del rey), donde está actualmente preso.