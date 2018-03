Pascual: "Hemos de aumentar el nivel que mostramos ante el Valladolid"

Barcelona, 20 mar (EFE).- El entrenador del FC Barcelona, Xabi Pascual, hizo este martes autocrítica del encuentro de la pasada jornada de la Liga Asobal ante el Valladolid y afirmó que su equipo estuvo "horrible", pero que fue "un partido más y punto".

"Así de fácil y sencillo. No sé cómo puede afectarnos mañana, pero está claro que hemos de aumentar el nivel que mostramos en ese encuentro", añadió Pascual.

Sobre el encuentro ante el BM Cangas, el técnico azulgrana afirmó que "es otro partido", pero tiene claro que no solo deben mejorar en defensa, sino también "en otras muchas más cosas que no solo son la parte táctica o de una fase del juego".

Aún así, Pascual está seguro de que mañana su equipo dará una buena imagen: "Ya hemos conseguido que todo el mundo ponga en nuestras expectativas un nivel muy alto, eso es una presión añadida y tenemos que saber jugar con ello y vamos a dar la cara. Estamos preparados".

La victoria azulgrana ante el Cangas y una derrota del Ademar León en la pista del Teucro podría darle ya matemáticamente el título a los barcelonistas, a siete jornadas del final de la liga.

"A mí solo me importa que ganemos nosotros y que hagamos bien las cosas. Evidentemente puede pasar, pero no me preocupa en absoluto", destacó Pascual.

"Lo único que me preocupa es que logremos hacer bien lo que estamos entrenando, porque el domingo tenemos un partido muy importante -Montpellier en la Liga de Campeones- y mañana es una buena piedra de toque para que mis jugadores den el 'callo'", insistió el técnico.

Sobre si ha dado un toque de atención a su plantilla por el partido de Valladolid, Xavi Pascual apuntó: "No es una cuestión de toques de atención, son cuestiones de que es muy difícil estar siempre al máximo nivel y nosotros tenemos que lograrlo".