Pascual espera que se recupere el nivel defensivo no mostrado en Valladolid

Barcelona, 20 mar (EFE).- El Barcelona Lassa afrontará este miércoles (20.30 horas) ante el Cangas, colista de la Liga Asobal, su último compromiso antes del encuentro de ida de octavos de final de liga de Campeones, el próximo domingo, contra el Montpellier en Francia.

El equipo azulgrana llega al choque ante el Cangas tras haber logrado, casi de 'milagro', una victoria (29-30) el pasado sábado en la pista del Recoletas Valladolid después de un tanto del islandés Aron Palmarsson en el último segundo del encuentro.

El equipo de Xavi Pascual jugó uno de los peores partidos de la temporada y el técnico no lo ocultó comentado que "El Valladolid ha merecido ganar del primer al último minuto. El resultado no ha sido justo y no ha reflejado lo visto en la pista".

Los vallisoletanos llegaron a tener cinco goles de ventaja en el primer tiempo (17-12), merced a las paradas del meta Javi Díaz (8 en ese período) y con seis balones del Barça a la madera en la primera parte, fallando en total 17 lanzamientos.

El técnico azulgrana pide ahora a sus jugadores borrón y cuenta nueva ante el Cangas. Aunque es el colista, Pascual recuerda que "Cada partido es un mundo y como tal debemos enfocarlo, sea quien sea el rival".

El Barcelona, invicto con 21 victorias y un empate, está a solo seis puntos de lograr matemáticamente su octava liga consecutiva, por lo que el entrenador barcelonista no quiere la más mínima relajación.

Para el encuentro de mañana, seguramente, el meta Borko Ristovski y el extremo zurdo Áleix Gómez, que no viajaron a Valladolid, volverán a la convocatoria para dar descanso al meta Gonzalo Pérez de Vargas y al capitán Víctor Tomás.

No habrá muchos cambios pero sí más rotación para poder llegar en las mejores condiciones al primer asalto europeo.

Delante estará el Cangas, entrenado desde enero por el joven técnico de Cardedeu Magí Serra, que relevó a Javier García 'Pillo' tras su dimisión en diciembre.