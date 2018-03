Parsons: "Es importante impulsar el movimiento paralímpico en América Latina"

PyeongChang, 20 mar (EFE).- El brasileño Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, declaró a EFE que algunos de los retos que se marca para su mandato son los de "ayudar a la cooperación de los distintos Comités nacionales" en América Latina y trabajar para organizar en "un futuro no muy lejano" unos Juegos continentales en África.

Parsons (Río de Janeiro, 1971) es el presidente del IPC desde el 8 de septiembre de 2017. Su primer gran reto han sido los Juegos de invierno de PyeongChang, de los que se marcha "muy contento" por sus resultados. Por delante tiene varios retos que afronta con ambición para que el movimiento paralímpico siga creciendo por todo el mundo.

P: ¿Qué balance hace de los Juegos de PyeongChang?

R: Estos Juegos han sido increíbles. Hemos logrado muchísimos récords. En números de países, medallas, entradas vendidas y presencias de medios. Estoy muy contento con estos resultados.

P: ¿Qué retos se marca para el ciclo de Tokio 2020 y Pekín 2022?

R: Estamos en un ciclo de seis años de Juegos Paralímpicos en Asia y tenemos que dejar nuestra presencia, un impacto y un legado permanente de cómo los asiáticos perciben a las personas con discapacidad para darles otro valor. El deporte es un vehículo muy poderoso para cambiar la actitud y la vida de la gente. Eso pasó en Brasil. Tener la oportunidad de hacerlo en Asia durante tres Juegos es muy importante.

P: ¿Ha notado esa mentalidad de cambio en Corea del Sur?

R: En Corea del Sur empezó todo muy bien. Se cambió la actitud y la mentalidad y creo que ahora la gente percibe que las personas con discapacidad pueden hacer cualquier cosa si les damos la oportunidad.

P: ¿Qué es una sociedad inclusiva?

R: Es una sociedad que ofrece las mismas oportunidades a todos. Así de sencillo. Creo que en Corea hemos añadido este pensamiento a la sociedad.

P: ¿Cómo van los preparativos para Tokio y Pekín?

R: En Tokio estamos trabajando muy bien con el Comité Organizador. La gente está muy entusiasmada a todos los niveles, desde el Gobierno a los patrocinadores y el sector privado. Hay más que nunca. La accesibilidad en Japón no es tan preocupante porque el sistema de transportes y las calles son accesibles, pero en la actitud, en el aspecto cultural, hay una cosa que queremos cambiar. Hay una especie de sobreprotección y queremos que la gente vea a las personas con discapacidad como ciudadanos normales.

Para Pekín 2022 queremos añadir un deporte nuevo en los Juegos de invierno, el bobsleigh. Es un deporte excitante que añadirá un elemento nuevo a nuestro programa deportivo.

P: ¿Ve factible que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se celebren a la vez en un futuro cercano?

R: No es algo que tengamos planeado o que estemos hablando con el Comité Olímpico Internacional. Desde el punto de vista logístico, para organizar los dos Juegos tendríamos que tener menos deportistas olímpicos y paralímpicos y sobre todo perjudicaría a los paralímpicos.

Este modelo de Olímpicos primero y después Paralímpicos es el mejor que podemos tener. Hay gente que quiere que se adelanten los Paralímpicos, pero no me parece. Este es el modelo mejor, creo. El tema de la inclusión se da más por el planteamiento del legado y el impacto de los Juegos en la sociedad y las ciudades.

P: ¿Por qué no es miembro aún del Comité Olímpico Internacional?

R: Hay un proceso de elección y desde que fui elegido presidente (8 septiembre de 2017), con los preparativos de estos Juegos, no hubo tiempo. Yo creo que podría ser en Buenos Aires durante los Juegos Olímpicos de la Juventud (6-18 de octubre de este 2018).

P: ¿Qué se puede hacer para impulsar el movimiento paralímpico en los países sudamericanos y africanos?

R: Ese es mi principal objetivo, el desarrollo de los Comités Paralímpicos de los distintos países. Estoy visitando muchos países para ver como desde el IPC los podemos apoyar mejor en base a sus necesidades. También quiero organizar algo para que los países cooperen entre ellos. Esto es muy importante en América Latina, donde queremos impulsar el movimiento.

Queremos trabajar en el Comité Paralímpico Africano para organizar Juegos Para-Africanos en un futuro no muy lejano. Hacerlo es un desafío porque la situación de sus comités nacionales no es muy buena en términos de apoyo financiero. Este es mi principal objetivo. Atraer todo el movimiento paralímpico y subirlo de nivel. Por supuesto el nivel de cada país no es el mismo, pero quiero que poco a poco todos lo aumenten.

Somos una organización paraguas. Existe para servir a sus miembros. Una organización solo es fuerte si sus miembros son fuertes y esa es mi meta principal.

P: ¿Qué podemos esperar de los Juegos Para-Panamericanos en Perú 2019?

R: Estamos trabajando con el Comité Organizador y el Gobierno de la nación para que sean los más grandes y los mejores de la historia hasta el momento. Son 17 deportes en el programa, por lo que tenemos más deportes que nunca, y también queremos aprobar el desarrollo del Comité Paralímpico peruano.

Contamos con el Comité Paralímpico Español, que siempre está involucrado en América Latina. Contamos con su ayuda, desde la traducción de documentos de inglés a español hasta eventos deportivos, seminarios o jornadas de trabajo. Tenemos muy buena relación.

P: ¿Va a levantar el IPC la sanción a Rusia para que compita en competiciones internacionales?

R: Está muy claro. Tenemos una serie de criterios que ellos tienen que seguir y hasta el momento hay dos que no han conseguido. Uno es el reconocimiento del informe McLaren y negar sus conclusiones de una manera efectiva, con evidencias, y otro es implementar un programa antidopaje bajo la supervisión de la WADA. Antes de esto no vamos a levantar la suspensión.

P: De estos meses que lleva en el cargo, ¿con qué se queda?

R: Los Juegos de PyeongChang han sido un éxito, pero mi antecesor ha sido el que más ha trabajado por este evento. El principal logro es la firma que hicimos hace unos días con el COI porque nos asegura una estabilidad financiera y una buena relación de acciones conjuntas hasta 2032. Era uno de mis puntos principales cuando estaba como candidato.