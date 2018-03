Del Olmo reivindica decisión y valentía política frente al cambio climático

Madrid, 20 mar (EFE).- La lucha contra el cambio climático se ha extendido y convertido en una de las mayores prioridades en la agenda política local y global, destaca el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, que pide a los políticos "decisión y valentía" para actuar.

Lo asegura en la tribuna "Apagamos por la esperanza" que hoy distribuye EFE por su servicio de las de Firmas y en la que recuerda que aunque "es fácil caer en la desesperanza", ciudadanos de todo el mundo volveremos a apagar la luz próximo sábado 24 en la Hora del Planeta, por todas esas cosas "que no queremos que se lleve el cambio climático".

Y hay motivos para no perder la esperanza, aunque los datos no son positivos: el hielo marino en mínimos históricos, las emisiones de dióxido de CO2 globales en crecimiento o la quema de carbón en España "como si el calentamiento global no estuviera impactando ya en nuestro país"

Pero gracias a la presión de la sociedad las energías renovables son más baratas en gran parte del mundo que los combustibles fósiles, gigantes de los seguros como AXA desinvierten en el carbón y ciudades como Nueva York demandan a las grandes petroleras por el impacto que el aumento del nivel del mar tendrá en sus infraestructuras, detalla.

Del Olmo recuerda que estos avances "eran impensables cuando empezamos a celebrar la Hora del Planeta hace 11 años, apagando los hogares y monumentos de Sidney (Australia) como símbolo contra el cambio climático".

Hoy esa iniciativa es mundial y gracias "al empuje de la sociedad civil" el interés por la lucha contra el cambio climático se ha extendido y convertido en una de las mayores prioridades en la agenda política local y global.

El cambio climático no es un problema de lugares remotos, se nota en España con fenómenos meteorológicos extremos, otoños muy cálidos e incendios forestales en periodos inusuales.

"Según los datos de Aemet -recuerda- España vivió en 2017 el año más cálido desde que hay registros, y también batimos el récord de olas de calor, con cinco episodios de 18 días de temperaturas extremas y sus noches sofocantes. Una situación que afecta especialmente a los más vulnerables y a quienes ya sufren pobreza energética en invierno y en verano."