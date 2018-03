Miguelín:"Nos queda el último objetivo y juntos vamos a tratar ganar la Liga"

Murcia, 20 mar (EFE).- El capitán de ElPozo Murcia FS, Miguel Sayago Martí "Miguelín", ha dicho hoy, tras la Copa de España, que el equipo tiene que hacer "autocrítica" porque no ha estado a la altura en esa competición, y ha señalado que queda el "último objetivo", ganar la liga de fútbol sala.

"Debemos pensar en el encuentro del domingo, es una final, y demostrar que nos queremos pegar a ellos y mantener esa segunda posición de cara a los Play Off", ha afirmado el capitán del equipo charcutero antes de añadir que la clave será "afición más equipo, juntos en la misma dirección".

La competición liguera regresa este domingo con el clásico de la Liga Nacional ante Movistar Inter, partido que se disputa a las 19 horas en el Palacio de los Deportes y que emitirá en directo Teledeporte.

Miguelín ha recordado que restan seis jornadas para concluir la Liga regular "con encuentros muy difíciles, el primero este domingo ante Inter".

Para este partido, el capitán ha hecho un llamamiento. "Necesitamos a nuestra gente, intentaremos sacar los tres puntos por ellos que lo sufren todo. Les pedimos que nos arropen una vez más. Este equipo no se va a rendir, nos queda el último objetivo y juntos vamos a intentar ganar este Liga".

Si Inter es el mejor rival tras la Copa, la gacela balear fue contundente: "En Liga estamos segundos, estamos bien, a pesar de que la gente no lo esperaba y esto hay que mantenerlo", por lo que el rival de este domingo "es importante, es el que nos ha ganado todos los títulos que hemos disputado contra ellos últimamente, por lo que será un punto a favor nuestro en caso de victoria".

No obstante, avisa: "Ellos vienen también de perder la Copa de España y vendrán con muchas ganas".

A nivel individual, el ala ha explicado que en la Copa "no llegué en mis mejores condiciones. No está siendo una buena temporada en tema de lesiones, pero espero que la sobrecarga se quite y se queden a un lado las lesiones porque yo también lo necesito".

Respecto a la Copa de España, el capitán resaltó que la eliminación en Cuartos es "una cura de humildad", e indicó al respecto que la derrota "ha sido un palo muy duro. Lo que vale es ganar y Palma compitió mejor que nosotros".

El capitán destacó, al igual que lo hizo el pasado jueves en el vestuario, que "tenemos que volver a ganarnos el respeto de todos los rivales que vienen al pabellón que se enfrentan a nosotros que sepan de verdad que no van a ganar y se les va a hacer cuesta arriba. Y esto quizás nos faltó el otro día".

Y aunque se pueden hacer varios análisis de ese partido lo que cuenta para el capitán es que "nos quedamos fuera de la Copa de España, y esto un Club como ElPozo no se lo puede permitir".