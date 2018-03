Instan al actor Matt Smith a donar diferencia salarial con Foy a "Time's Up"

Londres, 20 mar (EFE).- Una campaña online ha instado al actor británico Matt Smith a donar al movimiento "Time's Up" la diferencia entre lo que cobró en "The Crown" respecto al menor salario percibido por la protagonista, Claire Foy, mientras que la productora de la serie se ha disculpado públicamente.

Left Bank Pictures, productora de "The Crown", serie de Netflix, hizo hoy público un comunicado en el que se ha disculpado tanto con Foy como con Smith "actores brillantes y amigos, que se han encontrado en el centro de una tormenta mediática de la que no tienen la culpa".

"Claire y Matt son actores increíblemente talentosos que, junto con todo el elenco de 'The Crown' han trabajado incansablemente para dar vida a nuestros personajes con solidaridad e integridad ", afirmó Left Bank.

Y añadió: "Como productores de 'The Crown', en Left Bank Pictures somos responsables de los presupuestos y salarios; los actores no son conscientes de quién obtiene qué y no pueden ser considerados personalmente responsables del pago de sus colegas ".

Un escándalo que ha llevado a la apertura de una petición online para que Smith done su diferencia salarial al movimiento "Time's Up" (Se acabó el tiempo) surgido en Estados Unidos a raíz de la oleada de acusaciones de acoso sexual en el mundo del cine.

Una petición que arrancó en el sitio de internet Care2, con sede en Silicon Valley (Estados Unidos), informa hoy The Guardian.

Smith, que interpreta en la ficción a Felipe de Edimburgo, marido de la reina Isabel II (Foy), en las dos primeras temporadas de la serie, recibió un salario mayor pese a que su papel era secundario, según confirmaron los productores Suzanne Mackie y Andy Harries.

"Saben que la brecha salarial por géneros es un problema, incluso cuando es a la reina a quien no se paga de manera justa", es la línea introductoria que emplea dicha campaña para presentar su demanda en internet, en un guiño a la trama de la serie, que se basa en el reinado de la monarca británica Isabel II.

La campaña urge tanto a Netflix como a Smith a "compensar esa brecha salarial sexista, donando la diferencia en sus cheques al fondo legal de 'Time's Up' para el acoso sexual y las víctimas de abusos".

En la petición online se resalta que "las mujeres de todas las industrias se enfrentan a una lucha por la igualdad salarial".

"Las mujeres en Estados Unidos ganan típicamente 80 centavos por cada dólar que se le paga a su colega masculino por un trabajo a tiempo completo. Y la brecha salarial en el caso de las mujeres de color es incluso más llamativa", señala.

La organización de esa petición apunta que pese a que es fácil desechar las diferencias salariales en el caso de actores que perciben cantidades astronómicas -Foy gana, según los medios, unas 29.000 libras (33.000 euros) por capítulo- "es importante abordar de manera pública esos casos de sexismo de alto perfil", pues "ayudan a crear mayores oportunidades para las mujeres de todos los sectores". En el Reino Unido, todas las empresas con más de 250 empleados deben revelar cuál es la diferencia salarial entre trabajadores de ambos sexos, en virtud de una nueva legislación.