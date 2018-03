Iceta ve "no deseable" una investidura de Turull que "no es plenamente libre"

Barcelona, 20 mar (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha opinado que una candidatura de Jordi Turull a la investidura podría ser "teóricamente posible, pero no deseable", pues "no es plenamente libre" y "no es la mejor opción" hacer presidente a alguien que "lo primero que pensará al levantarse cada día es que tiene un juicio pendiente".

Junts per Catalunya (JxCat) aguarda la decisión que pueda tomar el Tribunal Supremo al respecto del recurso de Jordi Sànchez para poder ser investido president, aunque mantiene como alternativa a Jordi Turull, según han señalado a Efe fuentes de la fuerza que lidera Carles Puigdemont.

En declaraciones a Onda Cero, Iceta ha admitido su "estupor y tristeza" ante el "intento de que hablemos mucho de cuestiones judiciales y legales, cuando lo que se está perdiendo es el sentido común. Hay que elegir president a alguien que pueda ejercer sin cortapisas y no dedicarse a preparar un juicio inminente".

El dirigente se ha mostrado así reacio a una posible candidatura de Turull, ya que tiene "un juicio pendiente" que podría tener sentencia "antes de acabar el año o en el primer trimestre de 2019".

"No puedes tener como presidente a una persona que tiene que trabajar con sus abogados, que todo lo que haga o diga puede ser interpretado a la luz del proceso judicial. No tiene plena capacidad de actuar ni es plenamente libre. Tiene una dedicación importante que está en su derecho, que es preparar su defensa", ha continuado Iceta.

Así, ha considerado que la investidura del exconseller de Presidencia de Carles Puigdemont "es teóricamente posible, pero no es lo deseable", ya que "poner al frente de la Generalitat a una persona que lo primero que pensará al levantarse cada día es que tiene un juicio pendiente no es la mejor opción", ha insistido.

Además, ha considerado que visto que el programa de gobierno pactado entre JxCat y ERC "sigue fuera de la vía de la legalidad", entonces "la primera persona perjudicada sería el presidente" y "en ese caso sí que se podría apreciar posibilidad de reincidencia".

El líder del PSC ha asegurado que la reforma de la ley de Presidencia que pretenden las fuerzas independentistas para permitir investiduras a distancia está "condenada al fracaso" y ha lamentado que fueran esos partidos los que "dijeron que lo peor que le podía pasar a Cataluña era la aplicación del 155".

En este sentido, Iceta les ha reprochado que, por su incapacidad de formar Govern, "ahora hemos tenido dos meses más de 155 y lo que te rondaré morena, porque no sabemos cuándo se acabará esto".