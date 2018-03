Haridian Rodríguez quiere hacerse un hueco definitivo en las "Guerreras"

Redacción deportes, 20 mar (EFE).- Casi dos años y medio después la pivote Haridian Rodríguez volverá a vestir este miércoles (19:00) ante Alemania en Stuttgart la camiseta de la selección española, una oportunidad que la jugadora del Rocasa Gran Canaria Ace, que cumplirá 32 años el próximo mes de julio, no esperaba ya volver a tener y que no está dispuesta a desaprovechar.

"La verdad es que no me lo esperaba. Es cierto que una compite todos los días, que se entrena fuerte y siempre esperas que pueda llegar esa llamada, pero con mi edad y viendo el cambio generacional que se está produciendo en la selección no pensaba que me pudiera llegar esta oportunidad", señaló Rodríguez en declaraciones a EFE.

Pero si algo ha demostrado Carlos Viver desde su llegada al banquillo del equipo nacional es que la selección está abierta a todas las jugadoras, desde las más jóvenes como la lateral Sayna Mbengue, a la que citó con apenas 19 años al pasado Mundial, a las más veteranas como es el caso de Haridian Rodríguez.

"Haridian es una jugadora muy intensa, muy rápida al contraataque, con muy buenas manos y un buen lanzamiento. Es cierto que es una jugadora con poca experiencia internacional, pero con mucha experiencia en la Liga en la que en estos últimos años ha rendido a un altísimo nivel, por lo que creo que nos puede ayudar mucho esta semana", indicó el seleccionador español.

Y es que Haridian Rodríguez, que ya el pasado año fue decisiva en el título liguero conquistado por el Mecalia Atlético Guardés, es una de las jugadoras más determinantes de la competición nacional, como atestigua la curta plaza que ocupa en la clasificación de máximas goleadoras de la Liga Guerreras Iberdrola, donde promedia más de cinco tantos por partido.

La pivote de Rocasa no es, sin embargo, sólo una reputada goleadora, sino que además ofrece unas altas prestaciones en defensa, una versatilidad muy del gusto de Carlos Viver, máxime ante rivales como Alemania, un equipo que destaca por su veloz juego de transición.

"Carlos me ha pedido que aporte mi movilidad al ataque, no soy una jugadora estática, si veo un espacio trato de aprovecharlo, y luego en defensa que aproveche también mi movilidad para disuadir a las atacantes rivales", afirmó Rodríguez.

Movilidad a la que Haridian Rodríguez añade una extrema competitividad, un rasgo que encaja a la perfección con el carácter combativo de las Guerreras.

"Creo que soy una jugadora de mucha raza, no tengo quizá mucha altura, ni peso, pero tengo garra, lucha. Nunca me doy por vencida, aspectos que creo que comparto con las Guerreras", aseguró la internacional canaria.

Haridian Rodríguez confía en que esa determinación le permita hacerse, esta vez sí, con un hueco definitivo en la selección, con la que ya ha jugado un total de siete partidos, tras disputar los Juegos Mediterráneos de 2013 y dos partidos ante Bulgaria en 2015.

"Yo estoy trabajando para ello, voy a darlo todo, entrenar al máximo y aprender el máximo posible, y después será el seleccionador el que tendrá que decidir si puedo seguir aportando al grupo, porque lo importante siempre es el grupo", concluyó Rodríguez.