Eurodiputados cuestionan importación carne brasileña por falta de garantías

Bruselas, 20 mar (EFE).- Eurodiputados de la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo (PE) cuestionaron hoy las importaciones de carne brasileña a la Unión Europea (UE) por la falta de garantías y controles sobre su calidad, en plena negociación comercial con los países del Mercosur.

Los miembros de la comisión preguntaron al Jefe de Unidad de la dirección de Sanidad de la Comisión Europea (CE), Koen Van Dyck, sobre la conveniencia de importar carne del país sudamericano que no cumple con los estándares de sanidad y medioambiente de la UE y que afecta negativamente a los agricultores europeos.

El pasado 5 de marzo las autoridades brasileñas desmontaron una organización criminal que le permitía al gigante cárnico BRF, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, adulterar la fiscalización de la calidad de sus productos.

Una investigación de varios meses permitió identificar a cinco laboratorios privados acreditados por el Ministerio de Agricultura brasileño que ofrecían resultados fraudulentos de los exámenes de calidad que se hacían a las muestras de alimentos.

"Podemos producir nuestra propia carne con garantías y no entiendo que, pudiendo tomar agua potable, decidamos beber de un charco. ¿Cuál es la necesidad de importar carne sin garantías cuando nosotros estamos exportando carne de calidad?", cuestionó el eurodiputado de la Izquierda Unitaria, Luke Ming Flanagan.

En la misma línea se pronunció el eurodiputado lituano del grupo de los Verdes, Bronis Rope, quién objetó que la UE exporte carne de calidad y al mismo tiempo importe productos "a quien no respeta nada".

"No podemos olvidarnos de todas nuestras regulaciones a la hora de importar en otras zonas. Hay que aplicar las mismas normas a todos los sectores porque si no acabarán pagando los platos los de siempre", agregó.

Por su parte, la eurodiputada del grupo Popular, Mairead McGuiness, lamentó que se esté repitiendo el debate sobre la conveniencia de importar carne de Brasil de 2005 "o incluso peor porque ahora hemos descubierto el problema de corrupción en la industria".

Finalmente, la eurodiputada española del grupo Socialista, Clara Eugenia Aguilera, y la representante en la comisión del grupo Liberal ALDE, Ulrike Müller, mostraron reticencias a incluir la carne en el tratado de libre comercio de la UE con los países del Mercosur.

"No se puede aprobar un acuerdo con Mercosur que incluya toneladas de carne a sabiendas de que su consumo está de capa caída en la UE. No pueden entrar productos que no cumplan nuestras normas", afirmó la política alemana.

El Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) y la UE negocian desde 1999 un acuerdo de asociación que incluya un tratado comercial, cuyas conversaciones se retomaron en 2016 y están en la fase final para la firma, según confían ambas partes.

Van Dyck respondió ante la cámara que la CE "está haciendo todo lo posible" para garantizar la salud de los ciudadanos europeos adoptando medidas extraordinarias "en los controles habituales" en las fronteras europea.

"Es muy importante señalar que es una crisis brasileña, no europea. La UE no es una puerta abierta a todo el mundo para exportar. Hay que cumplir normas concretas", afirmó.

Una delegación del PE visitará Brasil el próximo tres de abril para inspeccionar de primera mano la situación de las ganaderías locales que exportan a la UE.