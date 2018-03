"El club de los buenos infieles": la crisis del "machirulo" en clave cómica

Madrid, 20 mar (EFE).- "Esto es como 'Sexo en Nueva York', pero en hombres y en España". Así define en pocas palabras el director Lluis Segura su ópera prima, "El club de los buenos infieles", una comedia que llegará a los cines esta Semana Santa como alternativa a la "fustigación" propia de estas fiestas religiosas.

Con un reparto coral que encabezan Fele Martínez, Hovik Keuchkerian y Raúl Fernández de Pablo, la película habla de "la crisis de la masculinidad" y propone a los hombres reírse de "lo patéticos" que pueden llegar a ser a veces, explica Segura a Efe.

La trama, inspirada en hechos reales, gira en torno a un grupo de amigos, todos casados, que una noche de juerga confiesan que ya no desean a sus mujeres y deciden crear, a sus espaldas, un "club de infieles" para ligar con otras y recuperar el deseo perdido.

"El problema de la fidelidad es algo que la sociedad no tiene solucionado y que arrastramos desde nuestros abuelos, cuando la gente se conocía en las fiestas del pueblo, se casaba y aguantaba toda la vida", sostiene el cineasta, que ha desarrollado su carrera en el mundo de la publicidad y es autor de varios cortos de ficción.

El gran error de los "infrahombres" de su película, y la excusa para la comedia, es que "se meten en un follón, cuando lo que tendrían que hacer es hablar con sus parejas".

No lo hacen, no hablan con ellas. Es más, ellas ni siquiera aparecen en la película, solo son mencionadas por ellos.

"Fue la decisión más difícil", admite Segura. "No quería ofrecer a ninguna actriz el papel de engañada, amargada o víctima; por eso decidí quitarlas y darle espacio a los hombres".

La adopción exclusiva del punto de vista masculino y el formato semidocumental, con confesiones a cámara, tiene también algo de reivindicación: "Normalmente, los hombres no hablan, no sienten, no lloran, no se confiesan; pues en esta película sí", sostiene.

Aunque a primera vista pueda parecer que "El club de los buenos infieles" va a contracorriente, en plena explosión del feminismo, en particular en el cine, Segura defiende que la revolución tiene que venir por ambos lados.

"La revolución de la mujer, de la que estoy súper a favor, no va a poder ser si el hombre no se revoluciona también", opina. "Nosotros tenemos que conseguir poder llorar, ser multiorgásmicos, llevar falda, maquillarnos o ser sensibles".

Segura define la película como "una comedia romántica reflexiva", con homenaje incluido, pero al revés, de una de las escenas más famosas de "Cuando Harry encontró a Sally", la de Meg Ryan simulando un orgasmo.

La comedia también explota el filón de las técnicas de seducción y de los profesores que enseñan a seducir, papel que asume Adrián Lastra. Según Segura, los trucos que se proponen en la película están probados y funcionan.

"Creo que a muchos hombres les irían bien estas clases. Por ejemplo, se tiende a piropear y avasallar, cuando la mejor manera de seducir a alguien es escuchar y preguntar", afirma.

Rodada sin subvenciones ni apoyo de televisiones, la película llegará a las salas de cine el próximo 29 de marzo.