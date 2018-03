Benítez pide a la directiva del Newcastle que demuestre "ambición"

Londres, 20 mar (EFE).- Rafael Benítez, entrenador del Newcastle United, ha pedido a la directiva del club inglés que demuestre "ambición" para crear un equipo "fuerte" que pueda competir en la Premier League.

El dueño de la entidad, Mike Ashley, puso el club en venta a finales del pasado año y confiaba en deshacerse de él en Navidad, pero a día de hoy la única oferta, de la empresaria Amanda Staveley, está a la espera de que el equipo se asegure su presencia en la máxima categoría del fútbol inglés la temporada que viene.

A falta de ocho jornadas de liga por disputarse, las 'Urracas' marchan en decimotercera posición, con 32 puntos, cuatro por encima de los puestos de descenso.

"¿Si he disfrutado siendo el entrenador del Newcastle? Disfruto cuando gano", aseguró el preparador madrileño a los medios británicos en España, donde el club del noreste de Inglaterra se encuentra realizando un 'stage'.

"Me gusta hacer las cosas bien y, cuando salen bien, estoy muy contento y orgulloso. Pero es difícil disfrutar cuando estás sufriendo todo el rato porque tienes que ganar y pierdes. ¿Si he disfrutado esta temporada? No. Quizá la palabra 'disfrute' es diferente en inglés", añadió.

"Estoy contento con mi trabajo, me gusta. Pero el disfrute de verdad es cuando le marcas ocho goles al Besiktas en la Liga de Campeones", explicó Benítez.

Al estratega español le queda un año de contrato en St James' Park y ha pedido al club que demuestre ambición en el mercado de fichajes para crear "un equipo fuerte que pueda competir cada año".

"Tenemos que cambiar varias cosas. Vine con la idea de competir y crear un equipo fuerte y un club de primera, que pudiera competir cada año. Lo que tenemos que hacer si nos quedamos en la Premier League es mejorar", sostuvo.

"La forma en la que el Newcastle estaba haciendo las cosas antes no estaba bien porque subían y bajaban (de división). Ahora que tenemos la oportunidad de mantenernos, no podemos cometer los mismos errores", indicó.

"Cuando dije que quería quedarme -concluyó- era porque veía mucho potencial en este club, para estar entre los diez primeros o incluso más arriba. Para competir y pelear por títulos tienes que tener un plan y proceso".

El Newcastle invirtió 45 millones de libras en fichajes en seis futbolistas (Christian Atsu, Florian Lejeune, Jacob Murphy, Javier Manquillo, Joselu y Mikel Merino) esta temporada e incorporó tres más -Kenedy, Islam Slimani y Martin Dubravka- cedidos en invierno.