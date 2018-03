Beltrán Gutiérrez no comparece en el Congreso al no recoger el requerimiento

(Actualiza la NA2026 con más declaraciones)

Madrid, 20 mar (EFE).- El exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez no ha comparecido esta mañana en la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación ilegal de este partido en el Congreso de los Diputados al no haber recogido el requerimiento que se le envió a su domicilio hace unas semanas.

Así lo ha explicado el presidente de la Comisión, Pedro Quevedo, al inicio de la sesión, en la que ha asegurado que el requerimiento le fue comunicado a Beltrán "en tiempo y forma al domicilio de que se tenía constancia".

"Nos consta que ayer por la tarde el burofax y el correo certificado no habían sido recogidos en la oficina de Correos correspondiente, donde se encontraban desde los días 8 y 7 de marzo, respectivamente", ha detallado.

Quevedo ha explicado a los periodistas que "no es fácil" resolver estas situaciones, ya que el Congreso no tiene una figura como la policía judicial de los juzgados para entregar las notificaciones.

No ha querido hacer especulaciones sobre su ausencia, que puede deberse a que está de viaje, que vive un tiempo en el extranjero, que no ha querido recoger la notificación o que, simplemente, no se haya enterado.

"Tendremos que averiguar qué ocurre con esta persona, porque igual que (el empresario David) Marjaliza tiene derecho a ponerse enfermo, este señor tiene derecho a no estar en España, si éste fuese el caso", ha apuntado, aunque no obstante ha admitido que la causa de su ausencia "es muy difícil de comprobar".

Por eso, en la reunión de la Mesa de la Comisión que se celebrará mañana se planteará qué hacer en casos de este tipo, situaciones que "no suelen estar previstas".

Quevedo ha explicado también que el Congreso tiene "mecanismos coercitivos importantes" para hacer comparecer a Gutiérrez en la Comisión, "como acudir a la vía penal", aunque ha confiado en que no haya que llegar a ese extremo. "Lo más normal es que este señor no haya podido enterarse por las razones que sean", ha reiterado.

El presidente de la Comisión ha afirmado que los diputados del PP que forman parte de la misma dicen que "no le ponen cara" a Gutiérrez, que no le conocen. "Y yo me lo creo eso", ha añadido.

Se ha mostrado convencido de que mañana sí que comparecerá finalmente Marjaliza, dado que su caso "fue distinto", ya que su abogado envió una notificación médica justificando su ausencia por motivos de salud. "Ha manifestado su voluntad de acudir", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz socialista, Artemi Rallo, "estos comportamientos son reveladores de la catadura de algunos de los comparecientes"

"No recoger los avisos de notificaciones desvela con quién estamos tratando", ha advertido Rallo, quien ha incidido en que la Mesa deberá decidir mañana "si procede demandar las responsabilidades penales" por no comparecer.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha asegurado que ella envía siempre las notificaciones y a partir de ahí es la propia comisión de investigación la que es responsable de la comparecencia.

Beltrán Gutiérrez es el quinto compareciente requerido por la comisión que no acude a la cita, aunque se trata del primero que no recoge la notificación.

La semana pasada falló el empresario David Marjaliza, que alegó enfermedad y que, si no hay imprevistos, comparecerá mañana por la tarde.

Tampoco acudieron a la comisión el exdirigente del PP valenciano Ricardo Costa, por coincidir con una citación judicial, y el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, el "yonqui del dinero", debido a que la citación se envió a una dirección errónea.

Ambos han sido convocados de nuevo para el 11 de abril, un día después de los expresidentes de la Comunidad de Madrid Ignacio González y Esperanza Aguirre.

El empresario considerado el blanqueador de la trama Gürtel, Ramón Blanco Balín, tampoco compareció por tener el mismo día que estaba citado que acudir al juicio de la rama valenciana.

Cualquier persona citada a comparecer por el Congreso tiene la obligación de asistir, según el artículo 1 de la Ley Orgánica de Comparecencia ante las Comisiones de Investigación del Congreso.

De no acudir, se enfrentan a una condena por un delito de desobediencia grave tipificado en el Código Penal.

Al no haber comparecido Gutiérrez, Quevedo ha suspendido la sesión hasta las 12.00 horas, cuando está previsto que comparezca la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes.