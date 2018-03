La Audiencia de Burgos admite parcialmente un recurso de las defensas

Aranda de Duero , 20 mar .- La Audiencia Provincial de Burgos ha estimado parcialmente uno de los recursos presentado por las defensas de los exjugadores de la Arandina a la denegación del Juzgado de Instrucción número 1 de Aranda de Duero de admitir la declaración de dos testigos.

Se trata, por un parte, de una joven que alegó haber estado con los investigados poco después de la hora en que se denunció que había ocurrido la presunta agresión sexual, y por otra de un menor con residencia en Cataluña que estuvo con la denunciante en Aranda participando en un evento deportivo unos días después de los hechos denunciados.

La jueza que instruye el caso había denegado la petición de las defensas alegando que no eran testigos de referencia ni habían sido mencionados por los implicados, aunque la fiscalía sí se había interesado en escuchar sus testimonios.

En el auto emitido, estimando en parte el recurso presentado por las defensas, la Audiencia considera que sí procede la declaración de la joven para determinar, entre otros extremos, su presencia el día de los hechos junto a los investigados en el bar que se encuentra debajo del piso que entonces habitaban, así como para concretar el horario en el que pudo tener lugar.

En cuanto a la credibilidad de las declaraciones de esta joven debido a la relación que podría tener con uno de los investigados, el tribunal señala que ya se evaluará en su momento.

Igualmente admite el testimonio del menor que estuvo en contacto con la denunciante a primeros del mes de diciembre en Aranda, pues indica que puede aportar datos sobre el estado de la menor denunciante después de los hechos,

La Audiencia Provincial ha decidido en cambio esperar a la declaración de este testigo antes de decidir sobre la necesidad de aportar a la instrucción más audios relacionados con el suceso.

En cuanto a la petición de las defensas de llamar a declarar a otros tres jóvenes, la Audiencia de Burgos ratifica la decisión de rechazarla por parte de la jueza de Aranda de Duero, debido a que se estima que las posibles valoraciones que puedan aportar ya han sido realizadas por otros testigos.

Tampoco admite la solicitud de datos al colegio de la menor víctima de la presunta agresión sexual, ya que considera que no afectan a los hechos.

El tribunal indica en su auto que el derecho de prueba no es ilimitado y por lo tanto apoya la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Aranda de limitar pruebas en la fase de instrucción, señalando que no es necesario escuchar a testigos no directos y que es en el juicio oral donde se practican las declaraciones y pruebas referidas a los hechos.