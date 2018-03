Aday Santana: "Afronto con ganas el Mundial y muy contento con Nacho Gadea"

Las Palmas de Gran Canaria, 20 mar (EFE).- El grancanario Aday Santana ha dicho a Efe que disputará el primer torneo del Circuito Mundial Pádel en Badalona "con muchas ganas" y "muy contento" con su nueva pareja, el jugador madrileño Nacho Gadea, quien sustituye este año al andaluz Álvaro Cepero.

"Estamos con muchas ganas y afrontamos un cuadro competitivo que nos gusta, aunque al ser el torneo inicial servirá de prueba de muchas cosas. He cambiado de dúo porque voy buscando detalles. A mí me gustaba la idea de jugar con un zurdo y Nacho lo es y, además, estaba buscando a alguien que viviese en Madrid para poder entrenar juntos", ha indicado.

Santana es de la opinión de que cada compañero de juego aporta lo suyo y tiene sus cualidades.

"Álvaro es un jugador que defiende muy bien, mientras que Nacho es más agresivo y juega más en la red. Junto a él comenzaré el Circuito Mundial en el Pabellón Olímpico de Badalona, partiendo en el número 13 del ránking mundial", ha manifestado.

El jugador isleño, que está próximo a cumplir los 40 años, ha asegurado que se encuentra "muy bien", tras realizar una de las mejores pretemporadas a nivel "mental y físico".

"Estoy muy tranquilo porque he entrenado mucho y muy centrado. Creo que vamos a disputar el World Pádel Tour de la mejor manera y ahora solo falta rodar, y solo el tiempo dirá qué ocurre", ha señalado.

Aday ha reconocido que nunca ha sido partidario de fijarse un objetivo anual.

"Me gusta mirar el cuadro de cada torneo y ahora esperamos ganar este miércoles en Badalona a la pareja brasileña Campagnolo-Da Cunha (la 26 del mundial), que juega muy bien, y cuando termine ese partido me centraré en el siguiente, si es que ganamos, porque pensar en metas a largo plazo me descentraría", ha dicho.

Por otra parte, el jugador grancanario ha lamentado que no vaya a disputarse una de las pruebas del Mundial en su isla, como sí ocurrió en los dos años precedentes.

"Es una pena no poder jugar en Canarias porque ya veníamos haciéndolo desde hace años tanto en La Palma como en Tenerife y Gran Canaria, lo que era estupendo al estar delante de la afición y de mi familia, aunque entendiendo perfectamente que haya otras ciudades que también quieren ser sedes del World Pádel Tour", ha indicado.

En todo caso, Aday está ilusionado con la celebración del próximo Campeonato de España por parejas en Gran Canaria.

"Jugaré el Nacional en las pistas de La Calzada. Ese es el torneo más importante que organiza la Federación Española y disputarlo en casa será muy gratificante para mí", ha asegurado.