Xabi Alonso pide "saber reconocer el gran trabajo" de Eusebio en la Real

San Sebastián, 19 mar (EFE).- "Hay que valorar y saber reconocer el gran trabajo que ha hecho Eusebio Sacristán y agradecerle todo lo que ha podido hacer durante estos dos años -como entrenador de la Real Sociedad- que ha sido mucho", ha dicho este lunes el exjugador txuriurdin y del Real Madrid Xabi Alonso.

El exinternacional español ha hecho esta reflexión al ser preguntado por la actualidad de su antiguo equipo momentos antes de participar en una charla-coloquio con la piragüista Maialen Chourraut, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, en el campus de la Universidad de Deusto en San Sebastián.

Respecto a la destitución de Eusebio, decidida anoche por el club txuriurdin tras la mala racha de resultados del conjunto donostiarra, Alonso ha dicho que "el fútbol es muy cruel". "Al final son decisiones muy ingratas pero hay que respetarlas", ha remarcado.

"El fútbol es muy ingrato muchas veces y el puesto de entrenador mucho más, por lo tanto desearle la mayor de las suertes a él en el futuro", ha sentenciado el exjugador de Real Sociedad, Real Madrid, Liverpool, Bayern de Múnich y Eibar.

En su opinión, la decisión de colocar a Imanol Alguacil, entrenador del filial blanquiazul, al frente de la primera plantilla es "correcta para lo que queda de temporada". "Luego ya para el futuro no sé qué decisión se tomará, pero Imanol lo estaba haciendo muy bien en el 'Sanse' y ahora tiene una buena oportunidad. Son unos pocos partidos, pero lo puede hacer bien", ha explicado.

Alonso tampoco ha eludido opinar sobre la salida del club de su director deportivo, Lorenzo Juarros, acordada este domingo, una situación que, según ha descrito, "es parte del fútbol y está claro que no es agradable".

Por ese motivo, ha dicho "respetar su decisión" y "agradecerle" su trabajo en la Real porque, como ha dicho, "han sido nueve años" en los que "ha tenido grandes aciertos".

"La posición -de director deportivo- no es fácil porque hay que tomar muchas decisiones y acertar en todas es imposible. Ningún director deportivo de ningún club acierta siempre", ha remarcado Alonso, antes de recordar que, con anterioridad a este puesto, Loren "ya tenía una gran trayectoria" como jugador, en la que ambos llegaron a coincidir cuando Alonso "empezaba" y Juarros "era el capitán y el jefe del vestuario".

Xabi Alonso ha admitido estar "muy verde" para ocupar en este momento algún puesto en el cuerpo técnico de la Real, porque aún acaba de dejar "hace poco" la práctica del fútbol profesional y aún está "en fase de preformación", si bien no ha descartado del todo esa posibilidad. "Ya se verá, el tiempo lo dirá", ha comentado.

Ha calificado de "irregular" la temporada que está haciendo la Real Sociedad, en la que, como ha subrayado, "todos esperaban más".

No obstante, ha recalcado que "la exigencia es alta" y además "jugar en Europa", como ha tenido que hacer la Real esta campaña, "no es fácil para un grupo que no está acostumbrado".

"El cambio de exigencia y de calendario. Cuesta adaptarse y siempre quieres más, pero el fútbol hoy en día está muy igualado, nunca puedes dar las cosas por hechas", ha indicado Alonso, para quien "no es casualidad" que las tres últimas temporadas en las que la Real ha jugado en Europa los resultados en la Liga luego no fueran los esperados.

El exinternacional español ha señalado asimismo que tras dejar el fútbol profesional ve este deporte "desde la otra parte" y "de otra manera".

"Sí que a veces lo hecho de menos, pero mi tiempo ya ha pasó y ya ha sido suficiente", ha agregado Alonso, quien no obstante cree estar "llevándolo bien", porque se está "ocupando de otras cosas, disfrutando del tiempo de otra manera con la familia y cuando es una decisión ya tan meditada y madurada se lleva mejor".