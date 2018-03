Wible, el nuevo servicio de Kia y Repsol, será rentable en dos o tres años

Madrid, 19 mar (EFECOM).- Wible, el nuevo servicio de alquiler de coche compartido de la surcoreana Kia y la petrolera española Repsol, será rentable en "dos o tres años".

Un anuncio hecho hoy por el director general de Kia Motors Ibérica, Emilio Herrera, en la presentación de la gama de vehículos Eco (híbridos, híbridos enchufables y eléctricos) de Kia.

Wible, que han creado al 50 % ambas empresas, estará operativo en la segunda parte del año, según Herrera.

El directivo ha afirmado que la flota estará compuesta por 500 vehículos, aunque queda por decidir cuál será el modelo. La previsión es que ambas empresas lo desvelen en "una o dos semanas", así como, posteriormente, los servicios "específicos que prestará".

También ha indicado que la idea de Kia y Repsol es fijar un precio similar al del resto de sus competidores (Car2go, de Daimiler; Emov, del Grupo PSA; y Zity, de Ferrovial y Renault) y que sus servicios de alquiler incluyan una zona más amplia que la de la M-30 madrileña.

En cuanto a si Wible será rentable, ya que hasta el momento el resto de empresas del sector no lo son, ha respondido que los coreanos no conciben una empresa si no obtiene beneficios.

"En 2 o 3 años podemos ser rentables. Tenemos que serlo, porque sino no tiene sentido (crear una empresa)", ha reiterado Emilio Herrera.

Aunque una compañía de este tipo es "útil" para dar a conocer una marca como Kia, tiene que ser rentable, ha subrayado.