Wall Street retrocede impactada por Facebook y el Dow Jones cede un 1,51 %

Nueva York, 19 mar (EFE).- Wall Street caía a media sesión hoy, impactada por el desplome de Facebook, y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, borraba un 1,51 % en medio de la preocupación de los mercados por la filtración de datos de 50 millones de usuarios de la popular red social.

En el ecuador de la sesión, el Dow Jones restaba 377,32 puntos, hasta 24.569,19 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 cedía un 1,66 % o 45,73 puntos, hasta 2.706,28 unidades.

El mayor retroceso lo evidenciaba el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que se cotiza Facebook, y que dejaba en el camino 175,12 unidades (-2,34 %), hasta 7.306,86 enteros.

Los sectores de la Bolsa de Nueva York marchaban todos en terreno negativo, con el de tecnología a la cabeza, con una baja de 2,74 %, seguido por energía (1,84 %) y materias primas (1,72 %).

De los treinta títulos incluidos en el Dow Jones solo subían Coca Cola y Procter & Gamble, con un 0,16 % y un 0,15 %, respectivamente.

Por el contrario, los que más retrocedían eran la industrial Caterpillar (-3,25 %), la química DowDuPont (2,63 %) y la financiera Goldman Sachs Group (-2,36 %).

La investigación sobre la filtración de datos provocada por una empresa británica que trabajó para la campaña de 2016 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que manipuló la información de más de 50 millones de usuarios de Facebook, crispó hoy los nervios del parqué neoyorquino, donde la popular red social cedía alrededor del 7 %.

La situación, revelada el sábado por los diarios The London Observer y The New York Times, tuvo este lunes las primeras repercusiones, después de que el Gobierno del Reino Unido y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, se expresaran a favor de avanzar en una investigación sobre lo sucedido.

En otros mercados, el petróleo de Texas caía a 62,05 dólares el barril, el oro subía hasta 1.318,2 dólares la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a diez años retrocedía hasta el 2,835 % y el dólar perdía ante el euro, que se cambiaba a 1,2329 dólares.