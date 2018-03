Un mes del secuestro de 110 niñas en Nigeria, donde cunde la desesperanza

Abuya, 19 mar (EFE).- Un mes se cumplió hoy desde que el grupo yihadista Boko Haram secuestrase a 110 estudiantes de una escuela de secundaria en Dapchi, en el noreste de Nigeria, donde empieza a cundir la desesperanza y aumenta la rabia.

El grupo terrorista atacó la escuela pública femenina situada en el estado de Yobe el pasado 19 de febrero y escapó con más de un centenar de las estudiantes, un hecho que el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, calificó como "desastre nacional".

Esto ocurrió a sólo dos meses de que se cumpliesen cuatro años desde que el mismo grupo yihadista secuestrase a más de 200 estudiantes de otra escuela femenina, de Chibok, en el vecino estado de Borno, un episodio que recibió la condena y el rechazo internacional.

Las críticas apuntan a que el Gobierno no aprendió nada de Chibok en la respuesta al incidente del pasado mes, y las peticiones de dimisión de las autoridades responsables de mantener la seguridad en el pueblo no paran de crecer.

Poco ha ayudado, además, que el presidente Buhari esperase hasta la semana pasada para visitar el área de Dapchi.

El ministro nigeriano de Defensa, Mansur Dan-Ali, aseguró el pasado fin de semana que las 110 niñas serán liberadas en una o dos semanas, informaron entonces los medios locales.

Dan-Ali emitió hoy un comunicado para matizar sus palabras y precisó que "las fuerzas gubernamentales están acercándose a las niñas", sin dar más detalles, pese a que Buhari afirmó la semana pasada que optaba por la negociación con Boko Haram frente a la vía militar para asegurar que las estudiantes de Dapchi vuelvan seguras.

El grupo Bring Back Our Girls (Devolvednos a Nuestras Niñas), creado para pedir la liberación de las secuestradas en Chibok, afirmó hoy que no callará sobre el suceso de Dapchi y seguirá marchando diariamente en Abuya y otras partes del país, como hace desde el incidente de Chibok.

"Vamos a incidir en el hecho de que hace ya un mes", dijo hoy a Efe el portavoz de la plataforma cívica, Sesugh Akume.

Según Akume, hay preguntas que el Gobierno y la Policía tienen que contestar de inmediato sobre los hechos, incluido el por qué Dapchi no contaba con la seguridad necesaria, lo que permitió que Boko Haram pudiese atacar.

También pidió que los militares rindan cuentas por la tardanza en liberar a las chicas.

"Todas las preguntas se tienen que contestar", subrayó el activista, al agregar que obligarán al inspector general de la Policía a proteger todas las escuelas del noreste del país porque, de lo contrario, le demandarán.

El Gobierno tiene hasta este martes para rescatar a las estudiantes de Dapchi o será objeto de una demanda, advirtió hoy en una entrevista otro de los dirigentes de Bring Back Our Girls y exministro de Educación Oby Ezekwesili.

El secuestro ha tenido una gran repercusión en otras escuelas de la zona, que fueron cerradas nada más conocerse la noticia del secuestro de Dapchi.

Algunos padres ya han perdido la esperanza y aseguran que no recuperarán a sus hijas pronto.

"No estamos convencidos sobre los esfuerzos para rescatar a nuestras chicas porque no hemos visto nada. No hemos visto mucho del trabajo militar", afirmó este domingo Kachalla Bukar, secretario del foro de padres de las 110 niñas, según el diario "Daily Post".