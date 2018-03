Profesor que recabó datos de usuarios de Facebook resta valor a su utilidad

Nueva York, 19 mar (EFE).- El profesor universitario que accedió a los datos de millones de usuarios de Facebook a través de una aplicación y luego se los proporcionó a una consultora vinculada a la campaña electoral de Donald Trump restó valor a la utilidad de los mismos en un email a sus compañeros, según publicó hoy CNN.

En el correo, obtenido por la cadena estadounidense, Aleksandr Kogan asegura que su "proyecto", una aplicación para hacer predicciones de personalidad, no era "académico" y que además los resultados que daba no eran útiles para hacer anuncios dirigidos específicamente a los usuarios por su baja tasa de acierto.

Kogan accedió a los perfiles de millones de usuarios que descargaron la aplicación "thisisyourdigitallife", a pesar de que solo unos 270.000 usuarios habían dado su consentimiento, y luego se los proporcionó a terceros, entre ellos la consultora Cambridge Analytica, contratada por la campaña electoral de Trump en 2016.

"Las predicciones que dimos a Strategic Communication Laboratories (SCL) -matriz de Cambridge Analytica- tenían seis veces más probabilidad de errar en los cinco rasgos de personalidad de una persona, que de acertarlos", escribió el profesor a sus colegas de la Universidad de Cambridge, donde trabaja.

Los diarios The London Observer y The New York Times revelaron este sábado que la consultora obtuvo en 2014 la información de más de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos y la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas.

Facebook, que descubrió por primera vez en 2015 esa filtración de datos, suspendió este viernes a Cambridge Analytica y su matriz SCL pero no ha escapado a la polémica, con legisladores de Estados Unidos y Reino Unido pidiéndole explicaciones y una investigación abierta por la fiscal general del estado de Massachusetts.

Supuestamente, Facebook pidió a las partes implicadas que borraran esos datos pero tuvo conocimiento hace varios días de que "no todos" fueron eliminados, según escribió en un comunicado el vicepresidente y miembro del equipo legal de la firma, Paul Grewal, que advirtió estar dispuesta a ir a los tribunales.

La consultora dijo el sábado que al enterarse de que Kogan no había recabado la información en conformidad con las políticas de Facebook, borró todos los datos que le había proveído.

La red social acusó a Kogan de haber alegado tener propósitos académicos y de infringir sus normas al dar los datos a Cambridge Analytics, pero éste aseguró que su aplicación "nunca" dijo tener esos fines, ya que además "hizo lo posible" por que no entrara en conflicto con la Universidad (de Cambridge).

No obstante, en su correo el profesor admite que al principio utilizó la aplicación con esos fines académicos y luego actualizó las condiciones para reflejar que sus usuarios le garantizaban la comercialización de sus datos, un cambio ante el cual señala que Facebook no "expresó ninguna inquietud en absoluto".

Por otra parte, Kogan, que dirige una compañía de encuestas por internet, relató a sus compañeros que ni el FBI, ni dos comités del Congreso estadounidense, ni las autoridades británicas le han contactado, como se ha publicado en los medios.

"Sospecho que se han dado cuenta de que realmente no soy un espía", ironizó.

"De todas formas, si alguien lo hace (contactarle) estaría más que feliz de testificar y hablar abiertamente sobre el proyecto", añadió.