Montella dice que eliminar al United con el Sevilla fue como "ganar una copa"

Roma, 19 mar (EFE).- El entrenador del Sevilla, el italiano Vincenzo Montella, aseguró hoy que eliminar al Manchester United del técnico portugués José Mourinho en los octavos de final de la Liga de Campeones fue para él como "ganar una copa".

"Fue una emoción única, no solo por José sino también por el nivel del partido y del rival. Fue como ganar una copa. Sentí casi la misma sensación que cuando gané la Supercopa italiana con el Milan contra el Juventus", dijo Montella en una entrevista con "Rai Radio".

El Sevilla de Montella empató 0-0 en la ida contra el Manchester United, disputada en el Sánchez Pizjuán y consiguió triunfó por 2-1 en el estadio de Old Trafford en la vuelta para sellar un pase a cuartos que el conjunto hispalense esperaba desde 1958.

El técnico italiano expresó su estima por Mourinho y explicó que en su formación como entrenador estudió "los métodos de entrenamiento" del portugués.

"Es un técnico que estimo, seguí sus métodos de entrenamiento y tengo particular estima por él. Demostró que no solo sabe ganar sino que también sabe perder. Se mostró como una gran persona", dijo.

El Sevilla se verá las caras en cuartos de final con el Bayern Múnich y Montella aseguró que a este punto de la Liga de Campeones "todos los equipos son complicados", alegando que el conjunto alemán está "entre los tres o cuatro mejores del mundo".

Por lo que se refiere a su experiencia en el Sevilla, Montella informó de que se encuentra muy bien, que "tiene otro año de contrato y que hay voluntad de seguir".

"Mi cabeza solo está en el Sevilla", sentenció.

Sin embargo, preguntado sobre si le interesaría en un futuro entrenar a la selección italiana, Montella reconoció que tiene un fuerte vínculo con el equipo nacional de su país, pero explicó que es algo que ve todavía muy lejano.

"Entrenar a la selección de tu país es un sueño que uno tiene desde niño. Cuando me llegue esta posibilidad, si es que me llega, no sé, ahora no la hay, quién sabe, un día a lo mejor me llegará y me gustaría sin duda. Ahora mismo creo que está muy lejana, objetivamente", aseveró.