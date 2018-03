El líder de la Eurocámara advierte que investigarán filtraciones de Facebook

Bruselas, 19 mar (EFE).- El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, aseguró hoy que investigará la presunta filtración de datos de millones de usuarios de Facebook que la firma Cambridge Analytica utilizó presuntamente para ayudar en su campaña electoral al presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump.

"Las alegaciones del mal uso de datos de usuarios de Facebook es una inaceptable violación de los derechos de privacidad de los ciudadanos", escribió Tajani en su cuenta de Twitter.

"El Parlamento Europeo investigará a fondo el asunto", advirtió el dirigente del hemiciclo europeo, que también llamó a las plataformas digitales a "rendir cuentas".

En ese sentido, fuentes parlamentarias explicaron a Efe que la comisión de Libertades Civiles del Parlamento espera celebrar en breve una audiencia con representantes de Facebook, así como invitar a la comisaria europea de Justicia y Consumidores, Vera Jourová, que se encuentra precisamente en Washington estos días, para que explique sus pesquisas sobre el asunto a su regreso.

La consultora Cambridge Analytica obtuvo en 2014 la información de más de 50 millones de usuarios de Facebook en EEUU y la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas, según revelaron este sábado los diarios "The London Observer" y "The New York Times".

El propio Facebook aseguró este domingo que está investigando la filtración de datos provocada por una empresa británica que trabajó para la campaña de 2016 del presidente Trump y que manipuló la información de más de 50 millones de usuarios de la red social en Estados Unidos.