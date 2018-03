Joventut presentará informe a la ACB por el arbitraje contra el Obradoiro

Badalona , 19 mar .- El Joventut de Badalona presentará un informe al estamento arbitral de la ACB con su opinión sobre lo que pasó el pasado sábado durante el partido contra el Obradoiro, según ha informado el presidente del club, Juanan Morales.

"Nunca he visto que una sola decisión de pitar cambie el resultado de un partido. Sí he visto que a veces no se pita algo pero no recuerdo una acción como esta de manera tan palmaria", ha dicho el presidente verdinegro.

El dirigente espera que la ACB "valore" el informe y "lo tenga en consideración para mejorar el nivel del arbitraje".

La Penya perdió contra el Obradoiro (62-63) después de que los árbitros anularan a Jerome Jordan una canasta al considerar que el pívot jamaicano había hecho falta en ataque sobre Nacho Llovet empujándolo antes de coger el rebote y anotar.

El tiro libre anotado posteriormente por el excapitán verdinegro le dio el triunfo por un punto al equipo gallego, por lo que en un segundo la Penya pasó de tener el partido ganado a perderlo.

Morales no ha querido ahondar en el tema porque "calentarse la boca no conduce a nada, pero ayer fue un domingo difífil de digerir".

El entrenador del Joventut, Carles Durán, calificó tras el partido de "vergonzosa" la acción de Nacho Llovet al considerar que el jugador simuló la falta que le acabó costando el partido a su equipo, añadiendo que le dolía la actitud del jugador "al haber salido de nuestra cantera".

El presidente verdinegro ha destacado la trascendencia de la acción "en un partido que fue como fue, y que con los que nos jugábamos, ahora estaríamos teniendo que ir a jugar al campo del San Pablo Burgos dependiendo de nosotros para la salvación".