Hispano-argentina "El último traje", premio del público en Festival de Miami

Miami, 19 mar (EFE).- El largometraje hispano-argentino "El último traje", de Pablo Solarz, y el corto de animación "The Driver Is Red", del estadounidense Randall Christopher, son los ganadores de los premios del público de la 35 edición del Festival de Cine de Miami, anunció hoy la organización.

Estos eran los únicos premios del festival concluido ayer que no se habían dado a conocer hasta ahora, pues hubo que esperar hasta que se hiciera la última proyección del programa.

Los dos filmes merecedores del favor del público se proyectaron juntos durante el certamen, pues ambos están ambientados en Argentina y sus historias están relacionadas con el nazismo y la persecución de los judíos.

El corto de Christopher, autor del proyecto de cómic "Kleeman and Mike" y de las series experimentales de animación para YouTube "Skate Sketch", está basado en una historia verdadera, la del agente secreto israelí Zvi Aharoni, quien en 1960 identificó en Argentina al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, quien se hacía llamar Ricardo Klement y fue secuestrado y llevado a Israel.

"El último traje" tiene como personaje principal a Abraham Bursztein, de 88 años, un superviviente del Holocausto radicado en Buenos Aires que decide emprender un viaje sin vuelta a Polonia cuando sus hijos le anuncian que van a llevarlo a una residencia de ancianos.

Dirigida por Solarz, guionista de "Historias mínimas" y director de "Juntos para Siempre", esta tragicomedia está protagonizado por Miguel Ángel Solá y Angela Molina.

El pasado sábado se dieron a conocer el resto de los premios de este festival organizado por el Miami Dade College (MDC) que este año presentó 148 películas de medio centenar de países.

La película argentina "Una especie de familia", de Diego Lerman y Nicolás Avruj, ganó el Gran Premio del Jurado a Mejor Película y el español Mateo Gil se llevó el premio Knight a Mejor Director por "Las leyes de la termodinámica", que tuvo su estreno mundial en este festival.

El corto español "Madre", de Rodrigo Soroygen, ganó el Gran Premio del Jurado IMDbPRO para cortometrajes.

En la competición Knight el uruguayo César Troncoso se llevó el premio a Mejor Actuación por su trabajo en "Otra historia del mundo", del director Guillermo Casanova.

En la sección HBO de Largometraje Iberoamericano, la ópera prima del venezolano Gustavo Rondón Cordova "La Familia" resultó vencedora, y repitió además con el Premio de la Crítica René Rodríguez, mientras que el premio Jordan Ressler a mejor guión fue para el francés Xavier Legrand por su ópera prima "Custody".

El documental de David Abel "Gladesmen; The Last of the Sawgrass Cowboys", fue el ganador de la nueva categoría del certamen The Knight Made in MIA Award ("Premio Knight hecho en Miami").

El premio Knight para Documentales fue compartido por "When the Beat Drops", "Liyana" y "Amigo Skate, Cuba".