Fiscal recurre a Audiencia exclusión Márquez en pieza ayuda ERE a Hitemasa

Sevilla, 19 mar (EFE).- La Fiscalía ha recurrido a la Audiencia de Sevilla la exclusión del ex director general de Trabajo de la Junta Juan Márquez, enjuiciado en la pieza política del caso ERE, de la causa separada sobre ayudas a la empresa Hitemasa, ante el riesgo de que su acción en el pago de las mismas quede "impune".

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía apela a la Audiencia después de que la jueza María Núñez excluyera a Márquez y a su sucesor Daniel Rivera -no enjuiciado en la pieza política- y rechazara el recurso fiscal contra dicha exclusión.

Para el fiscal, el excluir de las piezas separadas a ex altos cargos de la Junta, por ser ya enjuiciados en la causa política, supone una "ampliación del objeto" del juicio que "produce una cierta y evidente indefensión".

La Fiscalía ha insistido en que el tribunal de la sección primera de la Audiencia que enjuicia la pieza política contra 22 ex altos cargos de la Junta ha resuelto en las cuestiones previas que en ese proceso no se juzgan las ayudas concretas, sino la creación o mantenimiento del procedimiento específico por el que se daban.

Apelando a la delimitación que hizo el tribunal que enjuicia la pieza política, la Fiscalía ya pidió sin éxito a Núñez "dejar sin efecto" las exclusiones acordadas.

Como en otros recursos contra el apartamiento de ex altos cargos de la Junta de piezas sobre ayudas concretas, se remite a decisiones de la sección séptima de la Audiencia para argumentar que "no procedería en esta pieza la exclusión del señor Márquez so riesgo de quedar impune la conducta imputable en esta causa" y en general la conducta de los ex altos cargos de la Junta que intervinieron en la concesión o pago de cada ayuda concreta.

El fiscal recuerda que cuando archivó la imputación de Daniel Rivera (sucesor de Márquez) en la causa política resolvió que no veía indicios de delito contra él en la creación y mantenimiento del sistema por el que se daban las ayudas.

No obstante el fiscal dejó claro que habría que ver en cada pieza que se abriera sobre ayudas concretas sus "responsabilidades penales derivadas de los pagos hechos" por compromisos adquiridos de sus antecesores.

El fiscal ha insistido como en sus recursos contra la exclusión de varias piezas del exconsejero de Empleo Antonio Fernández o del exdirector de la agencia pública IDEA Jacinto Cañete, que a Márquez se le estaría dando un "salvoconducto" para todas aquellas ayudas que concedió o pagó "conociendo las ventajas del procedimiento específico" y "beneficiando ilícitamente a terceros" -en el caso de ERE con 'intrusos' (falsos prejubilados)-.

Además ha criticado el "cambio de criterio adoptado" por la sección séptima de la Audiencia sin que "se haya justificado suficientemente" a partir de mayo de 2017, cuando comenzó a excluir a cargos imputados de las piezas separadas estimando la apelación de sus defensas al principio de que una persona no puede ser enjuiciada dos veces por los mismos hechos.