Enes Ünal: "Solo necesitaba la confianza para que llegaran los goles"

Vila-real , 19 mar .- El delantero turco del Villarreal, Enes Ünal, autor de los dos goles de la victoria de su equipo contra el Atlético de Madrid (2-1), aseguró este lunes que solo necesitaba "confianza" para que llegasen los goles.

Enes Ünal llegó al Villarreal el pasado mes de julio pero durante la primera vuelta fue cedido al Levante para acelerar su adaptación al fútbol español debido a los pocos minutos de los que gozaba en el conjunto castellonense.

Tras regresar al Villarreal en enero el jugador otomano ha contado con más minutos de juego tras la marcha de Cedric Bakambu y a pesar de la llegada en el mercado de invierno de otro delantero como el colombiano Roger Martínez.

El atacante reconoció que los dos goles que permitieron a su equipo remontar el 0-1 del Atlético son de los más importantes de su carrera y que atraviesa "un buen momento" tras un inicio en el Villarreal que "no fue fácil".

Sin embargo, Enes Ünal estaba convencido de que los goles llegarían, ya que "siempre he marcado goles y no tenía porque ser diferente aquí", aseguró.

"Marcar goles es muy importante para un delantero, es lo que se le pide y lo que le hace diferente y hasta ahora no se estaba dando a pesar de haber hecho buenos partidos", comentó.

"Creo que jugué buenos partidos desde que llegué del Levante, pero no marcaba. Jugaba a buen nivel pero no llegaba a definir", explicó Ünal, quien cree que "en el Villarreal y a este nivel no vale solo jugar bien, hay que marcar y no se estaba dando".

Pero Enes Ünal aseguró que las cosas "han cambiado", ya que tiene "más seguridad, adaptación y confianza", que ahora pueden aumentar " gracias a goles como los del Atlético, que son muy importantes".