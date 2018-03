La acumulación de incidentes violentos genera clima un prebélico en Israel

Jerusalén, 19 mar (EFE).- Bombas colocadas en la frontera entre Gaza e Israel, explosión de túnel de Hamás, dos ataques en 48 horas, ruptura en el liderazgo palestino, la mala salud del presidente Mahmud Abás... Todo ello supone una acumulación de hechos que, según advierten analistas, parecen dibujar un clima prebélico.

"El peligro no reside sólo en el contexto político y los incidentes violentos, sino también en la cercanía de muchas fechas simbólicas, que ofrecen el contexto perfecto para que se caliente aún más el panorama", comentó a Efe Ofer Zalzberg, analista del laboratorio de ideas International Crisis Group.

Los próximos días reúnen varias ocasiones para la discordia: la semana que viene comenzará la festividad de Pesaj, la pascua judía, en mayo el Ramadán musulmán, "y todo ello provocará una acumulación de religiosos, tanto judíos como musulmanes, en la Ciudad Vieja, y de las consiguientes energías religiosas", advirtió este experto.

Todo ello sucederá en el lugar sagrado para ambas religiones, el Muro de las Lamentaciones y el complejo de Al Aqsa, colindantes en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

En mayo, además, se juntan la celebración de la independencia israelí, el día 14, la Nakba palestina ("Catástrofe" en árabe, que marca la creación del Estado de Israel), al día siguiente, y el polémico traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, en esa misma fecha y posiblemente con la presencia del presidente Donald Trump.

La declaración de Trump sobre la capitalidad israelí de Jerusalén ha supuesto un duro golpe para los palestinos, que ven en ella una dificultad para avanzar hacia su Estado independiente con la parte oriental de la ciudad como su capital.

Y si bien la mayoría de analistas señala que el liderazgo palestino -tanto el de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Cisjordania, como el de Hamás, que gobierna en Gaza-, no desea un conflicto armado, hay elementos que podrían precipitarlo.

Uno muy preponderante es la crisis que está viviendo el grupo islamista.

"Nunca he visto una ruptura tan peligrosa ni tan cruel en Hamás. Casi todo sucede a puerta cerrada y es muy difícil saber quién lucha contra quién, pero está claro que ya no se puede hablar de táctica o política: hay dos Hamás en acción y no están coordinados. Esto nunca ha pasado", dijo hoy a un grupo de periodistas el analista del Instituto de Washington de Política en Oriente Próximo Ehud Yaari.

Para él, el arquitecto del intento de reconciliación interna palestina, Yaya Sinwar, ha fracasado estrepitosamente y el conato de atentado al primer ministro palestino, Rami Hamdala, durante su visita a la Franja la semana pasada, es solo una ilustración de ello.

Se desconoce quiénes fueron los autores de lo que el analista llamó "una advertencia", porque, aseguró, "si hubieran querido matarlo, lo hubieran hecho".

El ataque -con una explosión al paso del convoy en el que viajaba Hamdala- estaba en realidad dirigido, según Yaari, contra el jefe de la inteligencia palestina, Faraj Maged, que acompañaba al primer ministro y que "es quien va a recibir una parte sustancial de la herencia política del presidente Abás. Hamdala no es lo suficientemente importante".

Más cercana en el calendario aún está la fecha del 30 de marzo, el día en que los palestinos celebran en Día de la Tierra y para el que están organizando una gran marcha hacia los puestos militares israelíes en las fronteras.

"Hamás ha llegado a la conclusión de que los proyectiles que lanza a Israel son una apuesta arriesgada, por la contundencia israelí en la respuesta, y que sus túneles tal vez sean destruidos en poco tiempo, por eso va a poner en práctica otra solución", explicó el analista Yaari.

La intención de Hamás, según los comentaristas, es convocar a cientos de miles de personas con la intención de llegar hasta las vallas de separación y romperlas.

"Hamás se prepara para esta crisis, está muy dispuesto a tolerar pérdidas humanas, poner al Ejército (israelí) en un complicadísimo dilema en el que tendrá que lidiar con la contención sin causar bajas", detalló Yaari.

El veterano comentarista cree que los explosivos que han sido activados en la frontera entre Gaza e Israel en las últimas semanas son una fase preparatoria del plan: "Intentan ver cómo está defendida la valla, cómo de rápido llegan los israelíes cuando hay un incidente... todo tiene que ver con lo que planean para dentro de diez días".

Y si la posibilidad de que la violencia escale en Medio Oriente está siempre presente, incluso si no hay ningún indicio de que eso vaya a suceder, en estos días muchos perciben que hay ya demasiados indicios.