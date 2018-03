Ben Yedder: "Necesitamos pensar ya en el próximo partido"

Leganés , 18 mar .- Wissam Ben Yedder, delantero del Sevilla, lamentó la derrota sufrida por su equipo en el estadio de Butarque ante el Leganés (2-1) tras eliminar al Manchester United en la Liga de Campeones, y opinó que ya deben pensar en el siguiente choque.

"Hoy era otro partido diferente. Estamos muy contentos con la Champions pero hoy hablamos del Leganés e hicimos un partido muy malo. Necesitamos pensar ya en el próximo partido", comentó en zona mixta.

"No sé si ha sido el cansancio o no. No sé cómo explicarlo. Somos todos los que perdemos y ya está, vamos a olvidar este partido y a prepararnos para el siguiente", explicó también el delantero ante los medios de comunicación.

Por otro lado se refirió a su titularidad en este enfrentamiento después de firmar una buena actuación individual y dos goles en Old Trafford y dijo: "Trabajo mucho para ser titular y voy a dar todo lo posible".