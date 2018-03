El Real Valladolid remonta tras una buena segunda parte

Valladolid, 18 mar (EFE).- El Real Valladolid remontó un encuentro que se le puso en contra en el minuto tres, gracias a una buena segunda parte, en el que la entrada de Óscar Plano y Míchel ofreció ideas nuevas al ataque local, ante un Almería que acabó diluyéndose.

Con el recuerdo del niño Gabriel Cruz comenzó un partido en el que el conjunto almeriense aprovechó la primera ocasión de la que dispuso para inaugurar el marcador, tan solo tres minutos después del saque inicial, a través, precisamente, del exjugador del Real Valladolid Sulayman, que cabeceó de manera impecable un córner.

A pesar del varapalo que supuso ese tempranero gol del Almería, los locales no se amilanaron y, en una buena jugada, protagonizada por Ontiveros y Moyano, permitió a éste quedarse solo delante del portero visitante, que se convirtió en el protagonista tras detener el lanzamiento en una gran intervención.

El partido entró en una fase de juego sin criterio, con un Valladolid poco organizado, que no daba la sensación de equipo, y al que le costaba llegar al área almeriense o, cuando lo hacía, no inquietaba demasiado a la zaga andaluza, ya que no lograban materializar las escasas ocasiones con las que contaron.

No era mejor en el otro área, si bien los de Alcaraz mostraron algo más de agresividad ofensiva, ante la permisividad de la defensa local, que parecía jugar ralentizada, pero tampoco los andaluces fueron capaces de rematar sus llegadas.

Faltaban tres minutos para el descanso y René impedía, con otra buena parada, que el remate de cabeza de Mata se fuera al fondo de la red, en la oportunidad más clara para los vallisoletanos en la primera mitad, por lo que finalizó la misma con el 0-1 favorable al Almería.

El Real Valladolid retornó al campo dispuesto a enmendar errores y con dos cambios en sus filas, Míchel y Óscar Plano, para buscar más profundidad. Lo demostró ya en el minuto uno, con Gianniotas como protagonista, aunque su disparo con la zurda lo detuvo sin problemas René.

La intensidad se fue notando de forma paulatina y, en el minuto 60, tras un córner que botó Óscar Plano, el balón llegó a Ontiveros para que éste devolviera a Plano, que se había situado al lado de la portería almeriense, y batiera al meta visitante, poniendo el 1-1 en el marcador.

Eso dio impulso a los vallisoletanos, que se volcaron en busca de la victoria, pero aunque hubo mucha más capacidad de creación, no llegaban los frutos, ni siquiera en la jugada más clara para los locales, en la que Mata alcanzó en solitario el área almeriense pero, en el uno contra uno con René, éste le ganó la partida.

Mas Mata se vengó de esa afrenta cinco minutos después, en el 85, con un gran remate de cabeza tras un centro preciso de Borja que, esta vez sí, superó al meta visitante, para culminar el buen trabajo realizado por el Real Valladolid en la segunda parte y dar la victoria a su equipo.

Ficha técnica:

2 - Real Valladolid: Masip; Moyano, Kiko Olivas, Calero, Borja Herrera; Gianniotas, Anuar (Míchel, m.46), Borja, Hervías (Óscar Plano, m.46); Ontiveros (Toni Martínez, m.76) y Mata.

1 - UD Almería: René; Fran Rodríguez (Javi Álamo, m.83), Joaquín, Morcillo, Pervis; Sulayman, Rubén Alcaraz; Owona, Pozo, Gaspar (Lass, m.68); y Soleri (Caballero, m.73).

Goles: 0-1, m.3: Sulayman. 1-1, m.60: Óscar Plano. 2-1, m.85: Mata.

Árbitro: Ais Reig (Comité valenciano). Mostró cartulina amarilla a Toni Martínez (m.87), Gianniotas (m.90), del Real Valladolid y a Fran Rodríguez (m.54), Sulayman (m.90) del Almería.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo primera jornada de la Liga 1/2/3, disputado en el Nuevo Estadio José Zorrilla ante 11.617 espectadores. Antes del encuentro, se guardó un minuto de silencio en memoria del niño Gabriel Cruz.