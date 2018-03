Raúl Celada y Lidia Campo ganadores en Villasana

Burgos, 18 mar (EFE).- Raúl Celada, del club Rioja Añares, y Lidia Campo, del Universidad de Burgos, han sido este domingo los ganadores de la 37 edición de la Carrera de San José, en Villasana de Mena.

La carrera se disputó sobre un recorrido de 10 km con salida y llegada en Villasana, pasando por Vallejo, Villasuso y Villanueva.

Celada, con un tiempo de 30:25, tomó ventaja a mitad de recorrido con un par de kilómetros a un parcial de 2:50 y se impuso a Luis Miguel Sánchez (Bikila), que hizo 31:04, y a Pablo Sánchez (Rioja Añares) (31:09).

"Hemos salido controlando hasta el km 4,5. Ahí nos hemos ido cinco o seis, y poco después, en una cuesta abajo, me he visto bien, he cambiado y me he escapado. Iba en tiempo de récord pero al final se me ha escapado un poco porque la primera parte había sido un poco lenta. Me hace ilusión esta victoria, en un paraje inigualable", declaró a EFE el ganador.

En mujeres, Lidia Campo, con 34:40, precedió en la meta a Aicha Bani (Ruizca Ribera) (35:48) y a Dolores Marco (Laredo) (37:50).

Por segundo año consecutivo, la Carrera San José se incluye dentro de la prueba combinada Kon Sports Challenger, de la que también forman parte otras tres carreras que se disputarán en Laudio en junio, en Castro Urdiales en setiembre y en Balmaseda en diciembre.