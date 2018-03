Míchel: "Está bien verse arriba y el equipo lo merece"

Madrid, 18 mar (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz 'Míchel', técnico del Rayo Vallecano, se mostró satisfecho al ver que su equipo ha alcanzado el liderato en la categoría de plata del fútbol español al imponerse por 3-2 al Reus.

"Estoy contento porque está muy bien verse arriba y el equipo lo merece pero como queda tanto no tienes tiempo para relajarte. No nos podemos relajar. Hay que empezar a mirar el siguiente partido con la confianza y la tranquilidad de que el equipo está bien, enchufado. Queda mucho y hay que seguir trabajando", dijo en rueda de prensa.

"En el cómputo general del año, al final estás donde mereces. Hay días que tienes más acierto como hoy. Hay que mirar cada partido, intentar ser competitivos. A final de temporada cada uno estará donde se merezca. Hoy hemos conseguido tres puntos más sufridos pero sabíamos que iba a ser complicado", opinó.

Míchel tuvo buenas palabras hacia sus jugadores: "Veo al equipo muy bien. Mentalmente tengo gente muy preparada, jugadores que han vivido a lo largo de su carrera situaciones buenísimas. Para jugar cada partido necesitamos esa mentalidad y el equipo la tiene".

"No se pueden hacer cuentas, mirar qué le sacas al resto. Tenemos que trabajar bien, estar tranquilos, competir cómo estamos compitiendo. Estoy satisfecho por el día a día. La gente nos ve cada semana pero un entrenador debe estar pendiente del día a día y de cómo están los jugadores en cada entrenamiento", comentó.

En ese sentido cree que la diferencia la marca el bloque y no solo Raúl De Tomás, en excelente racha goleadora: "La diferencia entre ascender y no ascender son los veinticinco, que salga el que salga pueda competir en las mejores condiciones. Vamos a necesitar a todo el mundo. A día de hoy están todos en disposición de entrar en el once".

"Raúl está haciendo una gran temporada pero cualquiera que trabaja en el día a día tiene méritos de estar allí. Un jugador solo es complicado que nos dé un ascenso. Pienso que el fútbol es un juego de equipo y necesitamos a todos. El día a día es lo más importante", manifestó.

Asimismo, lanzó un mensaje a los aficionados, algunos de los cuales pitaron al equipo en varios momentos del choque: "Digo a la gente que exige que no es fácil ganar en Segunda. No me gusta ver que el equipo está enchufado y haya algún pito por una situación aislada. Nos dejamos todo, podemos tener más o menos acierto pero estamos haciendo un gran año y estamos ahí por méritos propios".

"Estoy convencido de que todos juntos nos irán mejor las cosas, seguro. Necesitamos a la afición muchísimo. Son un apoyo incondicional y muy necesario. Los partidos que quedan les necesitamos más que nunca. En los malos momentos es cuando tenemos que estar más juntos", señaló.

Además indicó: "El equipo se vacía siempre y el aficionado se tiene que sentir orgulloso, cada jugador da todo lo que tiene. Ese es un punto de no retorno y a partir de ahí... Queremos jugar cada día mejor y nuestra exigencia es buscar el ascenso".

"Pero pregúntale al del Granada, al del Huesca, al del Oviedo... hay doce o trece equipos. Vamos a tener los pies en el suelo. La exigencia hay que ponerla cada día en los entrenamientos y en dar cada día nuestro máximo nivel", completó.