Martín: "Un fin de semana casi perfecto"

Losail , 18 mar .- El español Jorge Martín (Honda); vencedor del Gran Premio de Catar de Moto3, aseguró tras bajar del podio que vivió "un fin de semana casi perfecto".

"Ya la pretemporada fue ideal y siempre he trabajado pensando en el ritmo de carrera y hoy se ha visto pues tenía un ritmo increíble, aunque no iba del todo cómodo por la caída de la mañana y en la curva donde me he caído creo que Canet me lo recuperaba todo", explicó el vencedor en Losail.

"Ganar aquí era obligatorio, empezar bien el año, empezar como acabamos el pasado, eso sí que te quita presión y ahora estoy con más confianza para el resto de carreras", señaló Martín, quien reconoció que en algunos momentos pensó que Canet le iba a superar.

"La verdad es que sabía no que iba jugando conmigo, pero sí que iba cortando gas, le veía pasarme y cómo abría las piernas, y sabía que se iba guardando algo, pero yo también tenía algo guardado, tenía mis cartas y en el último sector lo he hecho casi mejor que en el entrenamiento oficial. He hecho increíble la penúltima curva y he sacado esos metritos que me han dado la victoria", argumentó el vencedor de la carrera de Moto3.

Sobre sus rivales, Jorge Martín dijo: "Seguramente, Canet, junto con Enea (Bastianini), son los más fuertes este año y hoy hemos visto que tenemos los tres un paso más que el resto, pero llegaremos a pistas donde ellos se adaptarán mejor. Aquí he sido yo, pero en Austin el año pasado Canet nos metía a todos un segundo por vuelta. Este año intentaré mantenerme".

"Es la primera vez que soy líder y es superilusionante, es un sueño, pero ahora lo soy y el objetivo, y lo he dicho muchas veces, es ganar carreras, ir a Argentina con la misma mentalidad, agresivo, y dar todo en todos los entrenamientos para intentar ganar", manifestó Jorge Martín.